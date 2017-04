UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Gemma Galgani lancia un messaggio a Giorgio Manetti? (Trono Over)

Gemma Galgani

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI LANCIA UN MESSAGGIO A GIORGIO MANETTI? – Gemma Galgani non riesce a trovare pace in amore. Dopo aver vissuto otto mesi di intensa passione accanto a Giorgio Manetti, dopo la rottura dall’aitante cavaliere del trono over di Uomini e Donne, la dama continua ad essere sempre al centro di polemiche e critiche. Gemma, infatti, non è ancora riuscita a trovare un uomo che sia riuscito a prendere il posto di Giorgio. Ci ha provato Marco Firpo e poi Michele D’Ambra ma nessuno dei due ha avuto fortuna anche se, nelle ultime settimane, Gemma si è riavvicinata proprio a Marco rivelando di essere ancora interessata a lei, ma sarà vero? I fans del trono over non credono al ritrovato interesse di Gemma per Marco e si dicono convinti che il tutto faccia parte di una strategia della dama per scatenare la gelosia del cavaliere. Gemma non ha mai nascosto di aver provato un forte sentimento per Giorgio ma nelle ultime puntate del trono over è apparsa seriamente interessata a Marco.

Il messaggio che Gemma ha pubblicato su Facebook con potrebbe essere indirizzato sia a Giorgio che a Marco. La dama invita tutti a perdonare. «Quale occasione migliore – ha scritto – per riaprire tutte le porte a chi se lo merita! Bisogna sapere perdonare, saper amare, amare il nostro prossimo… Qualcuno avrà sbagliato con noi ma inavvertitamente possiamo aver SBAGLIATO pure noi… Oggi la mia porta di casa si apre a tutti e che ci sia serenità tanto quanto il mio gesto merita perché prevede speranza verso un mondo migliore! Lasciamo le guerre alle potenze mondiali ma da noi no… da me NO! Buona domenica a tutti». Sarà un modo per esortare i suoi ex a concederle una seconda possibilità?

