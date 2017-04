UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Luca Onestini sceglie? Cecilia pronta a dire sì (Trono Classico)

Luca Onestini

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: LUCA ONESTINI SCEGLIE CECILIA ZAGARRIGO? – La scelta di Luca Onestini è sempre più vicina. Il tronista di Uomini e Donne potrebbe annunciare presto la scelta e i fans ipotizzano su chi sarà la ragazza che avrà conquistato il cuore del bel tronista. Esclusa Giulia Latini che sembra aver perso posizioni nel cuore dell’ex corteggiatore di Clarissa Marchese, le due corteggiatrici che se la giocano solo Soleil Sorgè e Cecilia Zagarrigo. A sorpresa, però, dai commenti dei fans sui social, la favorita è proprio Cecilia che, seppur sia arrivata nel programma solo da poche settimane, ha letteralmente sbaragliato la concorrenza facendo breccia nel cuore di Luca che aveva messo gli occhi su di lei già alcuni mesi fa facendo il suo nome alla redazione. La Zagarrigo, però, è arrivata solo da poche puntate diventando immediatamente una protagonista. La sua bellezza, infatti, non è passata inosservata e il feeling con Luca sta crescendo sempre di più. Oltre ad essersi scambiati un bacio, infatti, Luca e Cecilia sono in sintonia anche mentalmente. Molto simili l’uno all’altra, i fans sono sempre più convinti che sarà lei la scelta di Onestini.

E Soleil Sorgè, in tutto questo, che ruolo ricopre? La bellissima corteggiatrice, al centro dell’attenzione sin dal primo giorno per la sua voglia di trovare un posto al sole nel mondo dello spettacolo, da quando è arrivata Cecilia ha perso posizioni sia all’interno del programma che nel cuore di Luca. Quest’ultimo continua ad essere molto attratto fisicamente dalla Sorgè ma gli sguardi e i sorrisi che rivolge a Cecilia sono di altra natura. Se, infatti, con Soleil si parla più di attrazione fisica, con la Zagarrigo c’è molto di più. Luca ha già dichiarato che non farà la sua scelta seguendo gli ormoni lanciando così un indizio su quella che potrebbe essere la sua scelta finale. La Sorgè, dunque, dopo aver messo in un angolo Giulia Latini, rischia di restare a bocca asciutta?

