Uomini e Donne / Anticipazioni oggi, 12 aprile, speciale uomini vs donne: ecco le sei coppie in gara

uomini e donne

Uomini e Donne, oggi va in onda la puntata speciale: sei coppie del Trono Classico in gara (12 aprile 2017) - Finalmente il giorno tanto atteso dai fan di Uomini e Donne è arrivato: oggi su Canale 5 alle 14.45 va in onda la puntata speciale. Sei coppie del Trono Classico si mettono alla prova in una serie di giochi; in gara ritroviamo: Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, Andrea Damante e Giulia De Lellis, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Le sei coppie non saranno però in gara insieme bensì divisi in uomini da una parte e donne dall'altra. Molte saranno le prove che i dodici concorrenti dovranno abilmente superare.

Uomini e Donne, oggi va in onda la puntata speciale: a condurre ci sarà Tina Cipollari (12 aprile 2017) - Prove fisiche, di equilibrio, di abilità ma anche culturali e soprattutto sulla coppia. Gli uomini da una parte e le donna dall'altra dovranno infatti mettere alla prova i loro ricordi sulla storia d'amore col partner, mostrando chi ne sa di più sulla coppia. A condurre questo divertentissimo gioco ci sarà lei: Tina Cipollari. L'opinionista di Uomini e Donne si reinventa conduttrice in questa puntata speciale e conduce e presenta ogni gioco a cui i dodici concorrenti divisi in due squadre dovranno sottoporsi. Il divertimento è di certo assicurato, ma quale dei due team riuscirà a conquistare la vittoria?

