VLADIMIR LUXURIA/ L’affondo nei confronti di Simone Susinna (Isola dei famosi 2017, finale 12 aprile)

Vladimir Luxuria all'Isola dei famosi 2017

VLADIMIR LUXURIA, L’OPINIONISTA DEL REALITY: L’AFFONDO NEI CONFRONTI DI SUSINNA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, FINALE 12 APRILE) – Questa sera va in onda su Canale 5 la tanto attesa finale del reality l’Isola dei famosi 2017 condotta da Alessia Marcuzzi con il supporto in studio di Vladimir Luxuria nei panni dell’opinionista fissa e sull’isola in centro America dell’inviato Stefano Bettarini. Proprio Vladimir Luxuria è riuscita a regalare a questa edizione il necessario brio per rendere il format maggiormente appetibile agli occhi del pubblico televisivo. Nell’ultima puntata l’opinionista ha incalzato il modello siciliano Simone Susinna per via della sua presa di distanza nei confronti di Malena per quanto concerne una possibile relazione tra di loro. Nello specifico Luxuria non ha preso bene al momento della Nomination, la decisione di Simone di nominare proprio Malena giacché quest’ultima ha fatto lo stesso con lui, evidenziando: “È una donna rifiutata e delusa, era normale che nominasse te. Il tuo voto, invece è assurdo. Sono più uomo io di te”.

VLADIMIR LUXURIA, L’OPINIONISTA DEL REALITY: LA RECENSIONE DEL SUO LIBRO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, FINALE 12 APRILE) – In questo periodo la showgirl ed ex politica Vladimir Luxuria è particolarmente impegnata dal punto di vista professionale non solo in ragione della collaborazione al reality di Canale 5 ma anche per quanto concerne la promozione del suo libro ‘Il coraggio di essere una farfalla’. A tal proposito l’opinionista de L’Isola dei famosi 2017 ha condiviso sul proprio account Twitter una recensione del libro effettuato da Daniele Dominici per il portale web Danielaedintorni.com. Nella recensione vengono fatti i complimenti per la bontà del lavoro rimarcando: “Ho già apprezzato lo stile narrativo di Luxuria nelle sue opere precedenti da me recensite e ancora una volta torno a farle i complimenti per la sua capacità di “storyteller” (Luxuria ed io condividiamo la laurea in lingua inglese), di affabulatrice, così fluida da trasformarsi in una continua sorpresa”. Insomma, sembra proprio che il suo libro sia destinato ad ottenere un certo successo.

