Vincitore Isola dei Famosi 2017/ Pronostici e podio finale: Raz Degan sul gradino più alto?

isola dei famosi, Raz degan

Vincitore Isola dei Famosi 2017, pronostici e podio finale: Mancano poche ore al ritorno dell'Isola dei Famosi 2017 e all'incoronazione del vincitore di questa nuova edizione e tutti sembrano pronti ad assistere al trionfo di Raz Degan. E' proprio lui il favorito dell'Isola dei Famosi 2017, sin dall'inizio, sin da quando Samantha de Grenet si lamentò per la pioggia e l'uragano che trovarono al loro arrivo sull'isola e durante la prima diretta. Raz Degan ha pescato, costruito un riparo, tenuto acceso il fuoco e, spesso, dato da mangiare anche a chi non era forte e pronto come lui. E adesso? Durante il suo percorso i fan sono riusciti ad amarlo sempre di più fino a quando sull'isola non è arrivata anche la bella Paola Barale, sua ex. I due hanno fatto sognare il pubblico di Canale 5 e questa sera potrebbero regalarci il bis proprio in onore della finalissima e della sua possibile vittoria. Ma Raz Degan non è l'unico ad essere amato dal pubblico del reality show. In questi mesi Eva Grimaldi è riuscita a vincere e convincere molte volte battendo Moreno e Giulio Base la scorsa settimana e rientrando in gioco alla fine. Cosa succederà adesso?

Sono tanti quelli che puntano tutto su Eva Grimaldi e la sua possibile vittoria sorpassando, nell'ultima curva, proprio il super favorito Raz Degan. I due, in un modo o nell'altro, sono davvero i leader di questa isola insime a Samantha De Grenet e anche quest'ultima si è detta pronta a puntare tutto sul vincitore finale che, però, per lei non può non essere Raz Degan. Avrà ragione la regina del reality show oppure no? Solo nel prime time di Canale 5 scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione dell'Isola dei Famosi 2017.

© Riproduzione Riservata.