X Factor 2017 / Giusy Ferreri nuovo giudice? Impossibile, ecco perchè! Intanto tra Fedez e Arisa...

X Factor 2017

X Factor 2017, Giusy Ferreri sarà uno dei nuovi giudici? Improbabile, ecco perchè! - Arrivano le prime indiscrezioni sulla nuova edizione di X Factor. Ci si inizia a chiedere quale sarà la giuria di quest'anno ed è il settimanale Chi a svelare un nuovo che parrebbe essere molto vicino a conquistare una delle quattro poltrone. "Primi colpi di scena per la nuova giuria di “X Factor”: Giusy Ferreri, vera rivelazione della 1ª edizione del talent, è in lizza per fare parte dei “fantastici quattro” del programma di Sky" si legge infatti sul noto settimanale di Alfonso Signorini. Sorge però immediato un dubbio: come farà la Ferreri a conciliare il parto con lo show di Sky? Infatti il parto è previsto per settembre e le registrazioni della prima fase di selezioni avvengono in piena estate mentre i live iniziano ad ottobre. I due eventi insomma conciliano e rendono quasi impossibile la conferma della Ferreri come giudice a X Factor.

X Factor 2017, tra Fedez e Arisa arriva un inaspettato accordo... - Intanto è sempre il settimanale Chi, continuando sulla scia di X Factor, a lanciare un'altra indiscrezione, stavolta su due dei coach della scorsa edizione: Arisa e Fedez. Sul noto settimanale, tra le chicche di gossip, infatti si legge ancora: "Smanioso di confermarsi nel ruolo di manager, ha già lanciato il “non cantante dei record” Fabio Rovazzi. Ora Fedez e la sua società Newtopia si sono aggiudicati in scuderia il talento di Arisa, cantante e giudice a “X Factor” con il rapper". Un vero colpo di scena quindi per i due coach di X Factor che non si sa se saranno confermati nel talent di SkyUno, anche se Arisa qualche tempo fa aveva fatto ben capire che non le sarebbe dispiaciuto visto che "dà visibilità e guadagno".

