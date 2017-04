AMICI 2017 SERALE / Ed 16 Anticipazioni: Emma torna al posto di Morgan, la salentina non favella

Amici 2017

AMICI 2017 SERALE, ANTICIPAZIONI E NEWS: EMMA TORNA DALLA “SUA” SQUADRA? LE IPOTESI - Morgan ha lasciato Amici 16, questa è una semplice, chiara realtà. Ciò che però ha preoccupato i fan del talent show, riguarda quello che potrebbe accadere dopo questa decisione: Emma Marrone deciderà di ritornare nuovamente in pista per salvare le sorti traballanti del programma? Oppure, si chiamerà qualcuno che con la trasmissione - fino ad oggi - non ha mai avuto a che fare? Le accuse che Marco Castoldi in arte Morgan ha riservato al programma ideato e condotto da Queen Mary da ben 16 edizioni, non potranno sicuramente passare inosservate. Il celebre cantautore di Monza infatti, ha perfino incolpato la produzione del talent di fargli del "mobbing" e di non lasciare alcuna libertà di espressione ai giovani talenti presenti in gara, costretti - a suo dire - a comunicare con lui attraverso l'uso di bigliettini consegnati di nascosto e lontani da occhi indiscreti. Se le parole di Morgan corrispondessero alla realtà dei fatti, l'ex giudice di X Factor, ha quasi raccontato una condizione che strizza l'occhio a 1984, famosissimo romanzo scritto da George Orwell.

Per molti, i giochi sul possibile nome del sostituto di Morgan sono già chiusi. Ecco perché, Gabriele Parpiglia tramite le Instagram Stories, ha pubblicato uno scatto di Elisa insieme ad Emma scrivendo: "Il grande ritorno, Amiche contro". La Marrone accetterà di tornare alla corte di Maria? Non sappiamo cosa deciderà di fare Emma ma, quello che ci colpisce è: perché non scegliere prima la cantautrice salentina? Sul web, si palesano altri scenari: Ermal Meta da giudici a vocal coach dei bianchi. L'idea piace al pubblico della rete ma un po' meno al pubblico da casa che ha già perso un poco di fiducia nei confronti del talent show regalandogli ascolti decisamente al di sotto dei classici risultati portati a casa da sempre da Maria De Filippi e il suo staff. C’è da dire che, la presenta di Emma Marrone nel corso della quarta puntata che vedremo questo sabato sera, a questo punto appare chiaramente un primo tentativo di avvicinarsi verso i cambiamenti che avverranno a breve e, dopo le repliche di Elisa e Boosta, si attende qualche parola anche dalla diretta interessata.

