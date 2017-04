Alessia Marcuzzi/ Dopo l'Isola dei Famosi 2017 confessa: "Raz il mio preferito, ecco invece chi mi ha delusa!"

Alessia Marcuzzi dopo l'Isola dei famosi 2017

Alessia Marcuzzi si svela dopo la fine dell'Isola dei Famosi 2017: era proprio Raz Degan il mio preferito! - L'Isola dei Famosi si è conclusa con una finalissima davvero emozionante - che ha visto vincitore Raz Degan - e Alessia Marcuzzi è finalmente libera di svelare le sue preferenze. "All'inizio tifavo molto per Eva, pensavo che con il suo essere così esplosiva avrebbe potuto vincere. Dalla terza puntata in poi mi sono resa conto che i sorrisi di Raz non avevano eguali. In fondo è stato il naufrago che ha fatto il percorso più coerente all'interno dell'Isola": queste le prime dichiarazioni della conduttrice dell'Isola dei Famosi fatte a Tgcom24 che l'ha incontrata dopo la proclamazione del vincitore. Confessa però che il suo podio ideale sarebbe stato diverso da quello che è invece stato: "Raz, Samantha, che è l'unica che si contrapposta davvero a Degan, ed Eva. Due donne e un uomo Alfa".

Alessia Marcuzzi si svela dopo la fine dell'Isola dei Famosi 2017: Simone Susinna la vera sorpresa - Ad averla stupita in questa edizione è sicuramente Simone Susinna: "Non mi aspettavo arrivasse secondo. - confessa la Marcuzzi - Con Vladimir lo prendevamo spesso in giro, pensavamo che fosse il bello che non balla. Invece ci siamo ricredute. Ha tirato fuori le unghie e ce l'ha fatta. Ci sbagliavamo".Alessia confessa che invece si sarebbe aspettata di più da Nathalie Caldonazzo, probabilmente penalizzata troppo dalla fame e da alcuni disagi sorti sull'Isola; si dice però molto contenta di questa edizione appena finita e vissuta probabilmente con maggiore serenità rispetto agli anni precedenti, come lei stessa confessa nel corso dell'intervista: "Sono sempre stata me stessa, non sono cambiata. Ci sono delle alchimie che a volte succedono e altre no, quest'anno mi sono divertita, c'era una atmosfera molto serena, ho improvvisato tanto, ho fatto un po' la matta, stavolta per magia ho potuto fare quello che mi pareva".

© Riproduzione Riservata.