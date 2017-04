BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane 14 aprile: la Spectra Fashions si gioca la sua ultima possibilità?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 14 APRILE: O DENTRO O FUORI! - La famiglia Spectra è stata l'assoluta protagonista delle trame settimanali di Beautiful negli Stati Uniti e il fatto verrà confermato anche nell'appuntamento del venerdì, nel quale i preparativi per la sfilata entreranno nel vivo. Dopo avere posto fine alla sua relazione con Thomas, Sally si concentrerà completamente sul lavoro, consapevole dei grossi rischi che correrà: la sfilata dovrà essere un successo, diversamente il nuovo brand sarà destinato ad un fallimento. Il tempo messo a disposizione da CJ (ricordate i famosi sei mesi?) oramai sta per finire e lei dovrà dimostrare, insieme alla sua famiglia, di essere in grado di portare avanti l'azienda fondata dall'indimenticabile Sally. Con questi presupposti, non ci sarà via d'uscita: o dentro o fuori! Le Spectra riusciranno ad evitare di restare su una strada, creando una casa di moda prospera come la Forrester Creations? Solo i disegni rubati dall'ignara Coco potrebbero risolvere i problemi!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 14 APRILE: WYATT APPRENDE I PIANI DI BILL - Mentre Sally e tutti i suoi collaboratori saranno nel pieno del loro lavoro, nella puntata americana di Beautiful di domani anche Bill Spencer avrà le idee chiare: distruggere la Spectra Fashions ed entrare in possesso dell'edificio nel quale si trovano i loro uffici. Wyatt sarà informato del piano dal padre e delle sue mire verso il nuovo brand, destinato ad un inevitabile fallimento. Sarà una puntata da segnare sul calendario? In essa per la prima volta il figlio di Quinn si interesserà alle sorti di Sally e della sua famiglia, preparandosi a quello che potrebbe essere l'inizio di una nuova relazione sentimentale. Da settimane si vocifera, infatti, che Wyatt diventerà il terzo elemento nel triangolo formato anche da Thomas e Sally. Ma per chi batterà davvero il cuore dell'aspirante stilista, che solo qualche giorno fa ha deciso di porre fine alla sua storia d'amore con il rampollo Forrester?

