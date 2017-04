BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Eric contro tutti, dalla rabbia al dramma il passo sarà breve?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 13 APRILE: ERIC RIMPROVERA TUTTI E... - La puntata di Beautiful di oggi sarà caratterizzata da litigi e contrasti all'interno della famiglia Forrester. Eric sarà molto deluso per il modo in cui i suoi figli e nipoti si sono comportati e si recherà alla casa di moda per esprimere il suo durissimo punto di vista: dopo avere loro confermato che Quinn è comunque diventata la signora Forrester, il patriarca metterà le cose in chiaro affermando che d'ora in avanti tutti dovranno rispettare sua moglie. Ne avrà per tutti in questo suo monologo pieno di rabbia, precisando di avere appoggiato i parenti in ogni loro scelta e che ora meritava lo stesso rispetto e lo stesso sostegno. Eric sarà molto agitato, tanto che quasi tutti i presenti si renderanno conto dei propri errori, scusandosi con il padre per avere boicottato il suo matrimonio. Solo qualcuno continuerà ad essere una voce fuori dal coro: si tratterà di Ridge, convinto che il padre abbia commesso un grave errore sposando Quinn. Ne conseguirà un durissimo contrasto, durante il quale Eric si sentirà male e cadrà a terra privo di sensi.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: BROOKE PIANIFICA QUALCOSA PER BILL? - Dopo una settimana in cui le loro vicende sono state provvisoriamente accantonate, nelle puntate americane di Beautiful della seconda metà aprile il triangolo formato da Brooke, Ridge e Bill tornerà ad essere di grande attualità. I criptici spoiler relativi ai prossimi episodi segnalano infatti che Ridge continuerà ad insistere con la sua Logan affinché gli dia un'altra possibilità ma lei sarà riluttante, considerando la mancanza di fiducia dopo il bacio con Quinn al quale ha assistito. In questo clima di confusione, nel quale anche Katie avrà il suo ruolo di primo piano, si collocano le notizie relative al futuro della madre di Hope: sembra che la storica vamp di Beautiful questa volta non tornerà indietro sui suoi passi e che, al contrario, pianificherà una sorpresa per Bill. Gli dimostrerà di non avere mai smesso di amarlo, confermando di non poter restare a lungo senza un uomo al suo fianco?

