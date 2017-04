BELEN RODRIGUEZ / News, presto il secondo figlio con Andrea Iannone?

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL ARGENTINA PRESTO MAMMA? – Santiago ha da poco compiuto quattro anni ed è ormai diventato un ometto che testimoniano le foto e i video che Belen Rodriguez pubblica continuamente sui social. Mamma innamorata del suo bambino, la showgirl argentina non ha mai nascosto il desiderio di avere presto un altro figlio. Già ai tempi del suo matrimonio con Stefano De Martino, Belen si era detta pronta a regalare un fratellino o una sorellina al suo Santiago. Nonostante il matrimonio con il ballerino sia finito, Belen non ha ancora detto addio al sogno di avere anche figli soprattutto perché, adesso, al suo fianco c’è un uomo che la fa sentire una vera principessa.

Innamorata di Andrea Iannone che, entrando in punta di piedi nella sua vita è riuscito a regalarla quella serenità che la separazione le aveva tolto, Belen pur escludendo, per il momento, un secondo matrimonio, non esclude la probabilità di diventare ancora una volta mamma. Il rapporto con il pilota procede a gonfie vele. Iannone, infatti, è stato accolto come un figlio dai genitori di Belen, felici di rivedere nuovamente la figlia serena come non lo era da tempo. Accanto ad Andrea Iannone, la showgirl si sente amata e coccolata al punto che, presto, potrebbe decidere di regalare a Santiago il fratellino che desidera. Insieme dalla scorsa estate, dunque, Belen e il suo bel tenebroso allargheranno presto la famiglia?

