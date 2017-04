CELEBRITY MASTERCHEF/ Oggi, giovedì 13 aprile 2017, non va in onda: ecco perché

Celebrity MasterChef oggi non va in onda

CELEBRITY MASTERCHEF, OGGI NON VA IN ONDA (giovedì 13 aprile 2017) - Gli appassionati di cooking talent si sentiranno persi in occasione della prima serata di oggi: il giovedì sera, ultimamente ci ha regalato emozioni e sfide tra i fornelli, con la messa in onda della sesta edizione di MasterChef Italia e della prima di Celebrity MasterChef. La settimana scorsa, però, si è disputata la finalissima e a partire da oggi - giovedì 13 aprile 2017 - i palinsesti di Sky Uno fanno tutt’altra proposta. In un duello finale che prevedeva la realizzazione di un menù completo, abbiamo visto in campo il rapper Nesli e la conduttrice Roberta Capua: al termine, i tre giudici del programma - Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich - hanno svelato il verdetto. È stata proprio la Capua ad aggiudicarsi il titolo, proprio come ha fatto il giovanissimo Valerio Braschi al termine della sesta edizione conclusasi ormai un mese fa.

Roberta Capua, dopo la vittoria, è intervenuta sulla sua pagina Instagram ufficiale per esprimere tutta la sua felicità, e per ringraziare: “Gioia pura! Onore a Nesli grande finalista e un grazie di cuore a tutti i concorrenti!!! Un abbraccio speciale ai giudici…”, sono state le sue parole (clicca qui per vedere il post). L’attimo è stato carico di emozione, ma non è mancato un picco di nostalgia precoce: per nuove sfide tra i banconi di MasterChef, ora, bisognerà aspettare. Sky Uno, oggi in prime time, propone il primo appuntamento con Matrimonio a prima vista.

