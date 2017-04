CHIARA/ I segreti verranno alla luce? (Sorelle, 13 aprile 2017)

Anna Valle, Sorelle

CHIARA, COSA E’ SUCCESSO AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ANNA VALLE? (SORELLE, 13 APRILE 2017) - Chiara continua a essere ossessionata dalla sorella e oltre ai sogni inizia a suggestionarsi e a vederla per strada. La donna non sa più cosa fare e si confida con Silvia, che cerca di convincerla che si tratta solo di visioni dovute al troppo stress. La donna riporta a casa dall'ospedale il piccolo Giulio ma ora la aspetta una prova molto difficile, dire la verità a Roberto. L'ex marito di Elena è ancora ai domiciliari e quando ascolta il racconto di Chiara, è sconvolto e molto arrabbiato. Nonostante il risentimento per Elena, Roberto considera Giulio ancora suo figlio e le parole di Chiara riaccendono in lui la speranza che l'assassino della sua ex possa essere il padre biologico del bambino.

Chiara e Silvia cercano di ricostruire gli spostamenti di Elena, la donna stava ricattando qualcuno ma bisogna trovare le prove. Quando non sembrano esserci tracce del ricatto in casa, Chiara trova in un vecchio libro una lettera di Elena in cui le dice di volerle bene, per l'avvocato è l'ennesima prova che la sorella le è vicina. Il giorno dopo la donna si incontra con Nicola, il ragazzo le fornisce ulteriori dettagli sulla notte della scomparsa di Elena, l'insegnante stava andando a Potenza. Chiara racconta tutto alla sua amica ispettrice ma non le piace per nulla la sua risposta, è chiaro che la donna è troppo coinvolta nella vicenda e non è più lucida. Purtroppo il segreto sulla paternità di Giulio viene a galla e Chiara cerca di rassicurare i gemelli, poi va da Roberto e l'uomo dice la verità al figlio minore. Arriva il giorno del processo, Chiara si dimostra un avvocato capace e affidabile e ancora una volta mette da parte i suoi sentimenti per il bene di qualcun altro.

Quella stessa sera mentre analizza le prove del processo, Chiara nota un dettaglio che le era sfuggito. La presunta Elena fotografata tra le strade di Matera è mancina mentre la sorella non lo era. Insieme a Silvia, Chiara va al pub dove lavora Nicola e non ci mette molto a scoprire che la messinscena della finta Elena è stata organizzata da Claudia. La ragazza, fingendosi Elena, ha voluto vendicarsi di Nicola per il suo tradimento e poi si è anche fatta vedere da Antonia. Sempre più confusa, Chiara si lascia andare e seguendo il suo istinto va da Roberto e passa la notte con lui. Quella stessa notte però i suoi sogni su Elena si trasformano in incubi. Il mattino seguente riprende il processo. Questa volta al banco dei testimoni arriva Barbara. L'ex compagna di Roberto ammette che non correva buon sangue con Elena ma anche che i due avevano intrapreso una relazione clandestina. Per Chiara la dichiarazione di Barbara è una doccia fredda, la donna è sconvolta e non ne vuole sapere più nulla di Roberto. A casa, l'avvocato deve fare i conti anche con Daniele che era arrivato a Matera per aiutarla nel caso ma anche per poter avere una possibilità con lei, il ragazzo così va via. A tarda sera, Chiara si concede un bagno caldo ma la sua attenzione viene catturata da un scritta apparsa con il vapore sullo specchio, il nome Martino. La donna chiede spiegazioni ai nipoti che non conoscono nessuno con quel nome. Poco dopo Chiara va dalla madre, che ha un nuovo malore a causa dei suoi problemi mentali. Mentre le due donne parlano di Elena da tutt'altra parte Daniele scopre l'identità di Martino. L'uomo è il vicesindaco di Potenza e forse è la persona che Elena ricattava.

CHIARA, COSA ACCADRA' AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ANNA VALLE? (SORELLE, 13 APRILE 2017) - Nell’episodio di questa sera, l'ultimo di questa prima stagione della fiction tutti i segreti verranno alla luce. Chiara continuerà a seguire gli indizi sparsi per casa e sentirà sempre più vicina Elena. L'avvocato cercherà di scoprire cosa lega Martino a Elena e tenterà di iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

