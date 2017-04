COCO CHANEL & IGOR STRAVINSKY/ Su Rai Movie il film con Anna Mouglalis (oggi, 13 aprile 2017)

Coco Chanel & Igor Stravinsky, film prima serata

COCO CHANEL & IGOR STRAVINSKY, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 13 APRILE 2017: IL CAST - Coco Chanel & Igor Stravinsky, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 13 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere drammatica del 2009 diretta dal regista Jan Kounen ed interpretata da Anna Mouglalis e Mads Mikkelsen. Il film Coco Chanel e Igor Stravinsky è stato proiettato durante la cerimonia di chiusura del Festival di Cannes nel maggio del 2009, nello stesso anno è stato distribuito anche il film Coco avant Chanel-L'amore prima del mito diretto da Anne Fontaine ed interpretato da Audrey Tautou. ma ecco la trama del film nel dettaglio.

COCO CHANEL & IGOR STRAVINSKY, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 13 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato a Parigi dove, nel 1913, vive Coco Chanel assieme al grande amore della sua vita Boy Capel. In quegli anni la sua fama all'interno del mondo della moda andava lentamente consolidandosi. Durante una cerimonia tenutasi presso il Teatro dei Champs Elysees, Coco Chanel assiste e rimane profondamente affascinata dallo spettacolo La Sagra della Primavera composto da Igor Stravinsky. Nel complesso sia le coreografie che le musiche appaiono troppo moderne e contrarie ai precetti puritani dell'epoca. Proprio per questo motivo il pubblico presente in sala appare attonito ma al contrario Coco Chanel ne rimane stupefatta in senso positivo. Da questo momento in poi il film compie un balzo temporale in avanti di circa sette anni nel periodo in cui Coco Chanel è all'apice della sua popolarità mondiale. La donna è stata però nel frattempo colpita da un terribile lutto, ovvero la morte del suo amato Boy Capel. Anche per Igor Stravinsky la situazione non appare essere tra le migliori. E' stato infatti costretto a rifugiarsi a Parigi per via dello scoppio della rivoluzione bolscevica. Coco Chanel ed Igor s'incontreranno per caso e Coco non perderà l'occasione per aiutare uno degli artisti che più ammira al mondo. Proporrà infatti al musicista ed alla sua intera famiglia di trasferirsi nella sua meravigliosa dimora di campagna situata a Garches. In una situazione tranquilla e pacifica del genere il musicista potrà comporre le sue opere con estrema tranquillità. Igor e la sua famiglia accettano di buon grado l'offerta di Coco. Tra i due nascerà una tenera amicizia che ben presto si trasformerà in una relazione sentimentale vera e propria.

