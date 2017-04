DOCTOR FOSTER 2/ Anticipazioni seconda serie e commenti Twitter all’ultima puntata del 12 aprile 2017

Doctor Foster

DOCTOR FOSTER 2, ANTICIPAZIONI SECONDA SERIE E COMMENTI TWITTER SULL’ULTIMA PUNTATA 12 APRILE 2017 La vendetta è un piatto che va servito freddo la dottoressa Gemma Foster sembra essere una degna allieva del Conte di Montecristo nel mettere in atto una fitta rete per colpire. Difficile dire che cosa potrà raccontare la seconda serie di Doctor Foster, ma il successo che ha ottenuto ha portato alla scelta di non fermarsi dopo la prima. I telespettatori sembrano essere rimasti colpiti da quello che hanno visto su Rai 1. Un po’ perché non sono abituati a prodotti di questo tipo, decisamente diversi, tanto per fare un esempio, a don Matteo. Un po’ perché la protagonista ha davvero messo in atto un piano con una determinazione da fare invidia. Sono soprattutto le donne ad aver apprezzato il personaggio di Gemma, anche perché in molti casi vi hanno visto lo sforzo che il genere femminile è chiamato a fare per occuparsi della famiglia. Non manca chi non è rimasto positivamente colpito dalla serie, esternando le proprie perplessità. Anche sulla protagonista, visto il comportamento “diabolico” che ha avuto. Per alcuni la vendetta non è il modo migliore per ottenere giustizia. Al di là di tutto c’è da dire che gli attori sono stati davvero bravi e tutto sommato anche il montaggio che è stato fatto di ben cinque episodi in sole due serate ha consentito di seguire bene la trama, senza “salti” particolari. Non resta che aspettare per vedere se la Rai deciderà di trasmettere anche la seconda stagione di questa serie.

