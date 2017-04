Eva Grimaldi e Simone Susinna / Ecco perchè non hanno vinto contro Raz Degan (Isola dei Famosi 2017)

Simone Susinna

Isola dei Famosi 2017, Simone Susinna secondo classificato: ecco cosa lo ha penalizzato contro Raz Degan - Un finale con un esito annunciato quello di questa edizione dell'Isola dei Famosi che ha visto vincitore Raz Degan. Sul podio, un passo più dietro, ecco Simone Susinna, il bel modello che ha mostrato di essere molto più di questo. Un percorso partito un pò in sordina il suo, fino a quando ha buttato fuori il carattere e anche la forte rivalità con Raz Degan. Ha vinto numerose sfide al televoto eppure è mancato qualcosa per far sì che vincesse anche l'ultimo e più importante: quello contro Raz Degan. È stata forse proprio l'amicizia "nel finale" con il regista israeliano ad averlo penalizzato e ad aver portato una parte del pubblico a credere che forse questo radicale cambiameto "odio-amore" fosse dettato da una strategia e non da una sincera amicizia. È stata probabilmente la coerenza che Raz ha avuto per tutto il suo percorso a vincere contro il cambiamento di Simone che comunque torna a casa con un bagaglio di emozioni davvero molto grande.

Isola dei Famosi 2017, Eva Grimaldi conquista "solo" il terzo posto: ecco perchè non ha vinto contro Raz - Terzo posto e quindi sul podio Eva Grimaldi, la cui avventura all'Isola dei Famosi è forse stata quella con maggiori emozioni. Le lacrime non sono mancate per l'attrice che ha svelato a tutti di aver ritrovato il suo Io, Milva, da tempo nascosta. È sicuramente questa la vera vittoria di Eva Grimaldi, così come il coming out fatto davanti a tutta Italia. Penalizzata probabilmente proprio dall'essere stata sempre distante e spesso contro Raz degan - amatissimo dal pubblico - come nella sera della finale dove è addirittura arrivata a minacciare di denunciarlo e di chiamare in causa un avvocato, Eva Grimaldi ha dovuto fare quindi i conti con un rivale troppo forte e interamente immerso nell'atmosfera dell'isola e della sopravvivenza. La sua rimane comunque una grande vittoria, se non nel programma sicuramente a livello personale.

