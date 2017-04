FABRIZIO CORONA/ La sua verità sulla bomba carta e l’sms di Selvaggia Lucarelli (oggi, 13 aprile 2017)

Fabrizio Corona

FABRIZIO CORONA, LA SUA VERITÀ SULLA BOMBA CARTA - Fabrizio Corona è tornato in aula ieri per rispondere alle domande del giudice Guido Salvini nel processo che si tiene a Milano per 2,6 milioni di euro in contanti trovati nel controsoffitto della sua collaboratrice Francesca Persi e in due cassette di sicurezza a Innsbruck. L’ex re dei paparazzi ha tirato in ballo l’attuale fidanzato della sua ex moglie, Nina Moric: “Penso che sia stato il fidanzato della mia ex moglie Nina Moric”. L’ex fotografo dei vip si riferisce alla bomba carta che esplose, nella notte tra il 15 e il 16 agosto scorso, sotto la sua abitazione. Proprio da quelle indagini partì l’inchiesta che ha portato la polizia a trovare i soldi che hanno messo nei guai Corona. Second Corona il “movente” sarebbe stato il desiderio di Nina e del fidanzato di ottenere la custodia di suo figlio Carlos: “Perché così si sarebbe dimostrato che vivevo in una situazione di pericolo e mio figlio non poteva stare con me”. Alla domanda sul perché non avesse mai parlato dei suoi sospetti du Favoloso, Corona ha risposto: “Non me l’hanno mai chiesto il nome del sospettato. Si poteva scoprirlo anche il movente, bastava fare le indagini”. Sempre secondo la versione di Corona, il prossimo obiettivo sarebbe stata proprio la Persi: “Dopo la bomba ha detto a mia madre che la prossima che avrebbe avuto un attentato sarebbe stata lei”.

FABRIZIO CORONA, IL PRESUNTO SMS DI SELVAGGIA LUCARELLI - Durante l’udienza l’ex fotografo dei vip ha puntato il dito anche contro la blogger Selvaggia Lucarelli: “L’80 per cento delle cose che ha scritto nella sua inchiesta su di me è fuffa, è plastica, come è di plastica lei, perché il pezzo è basato sulle dichiarazioni di Fabrizio Scippa”. Nel pomeriggio Ivano Chiesa, avvocato di Fabrizio Corona, aveva mostrato al tribunale un sms da parte della Lucarelli, in cui la blogger lo informava che il 17 agosto “il fidanzato di Nina Moric” le aveva detto dove e a che ora aveva messo la bomba carta, la notte del 15 agosto, sotto casa di Corona, prima che la notizia si diffondesse. Secondo quanto riportato da Corriere.it, la Lucarelli avrebbe replicato così alle dichiarazioni di Fabrizio Corona: “Non ho mai scritto all’avvocato del Signor Corona che mi fu riferito chi mise la bomba sotto casa di Corona, anche perché se fossi stata a conoscenza di una simile informazione avrei segnalato la cosa a chi di dovere. Semplicemente, gli ho comunicato che la notizia della bomba e la sua ubicazione, all’epoca, mi fu data dal fidanzato di Nina Moric Luigi Favoloso prima che da altri, senza ulteriori particolari. Ho dedicato un reportage di sei pagine su Il Fatto alla vicenda in quel periodo, il fatto che avessi decine di fonti tra cui l’ex moglie dell’imputato Nina Moric e il suo fidanzato non mi sembra una gran notizia”.

