FAST AND FURIOUS 8/ Da oggi al cinema il film con Vin Diesel (13 aprile 2017)

Fast and furious 8

FAST AND FURIOUS, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (13 aprile 2017) - Fast & Furious 8, conosciuto anche con il titolo di The Fate of the Furious è l'ottavo capitolo dell'omonima saga d'azione con protagonista Vin Diesel. La pellicola uscirà nelle sale italiane oggi, giovedì 13 aprile, in America il giorno dopo. Dietro la macchina da presa c'è Gary Gray, il soggetto è di Gary Scott Thompson, la sceneggiatura di Chris Morgan. Gli attori principali sono: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron, Jason Statham, Kurt Russell e Michelle Rodriguez.

FAST AND FURIOUS, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (13 aprile 2017) - Dominick Toretto e Letty sono marito e moglie e hanno deciso di concedersi una lunga luna di miele a Cuba. Il resto della squadra si è preso un lungo periodo di riposo e Brian e Mia sono andati via. La calma solo apparente viene sconvolta dall'arrivo nella vita di Dom di una donna bellissima ma spregiudicata, Cipher. Si tratta di una terrorista informatica che in qualche modo è riuscita a circuire l'uomo, che per la prima volta nella sua vita si rivolta contro la sua stessa famiglia, mandando a monte una delicata operazione e mettendo a rischio la vita dei suoi compagni. L'uomo senza un apparente motivo manda in carcere Luke Hobbs e così l'agente si ritrova dietro le sbarre con una sua vecchia conoscenza, il criminale Deckard Shaw. Luke riesce però ad evadere dal carcere e ritrova il resto della squadra ad Abu Dhabi nel quartier generale di Frank Petty. Cipher ha messo a punto un particolare sistema informatico con il quale riesce a controllare ogni macchina dotata di sistema elettrico e Petty vuole scongiurare la minaccia terroristica del suo gruppo criminale, cui si è aggiunto anche Toretto. Letty, Roman, Luke e il resto del gruppo non riescono a capire quello che è successo a Dom e cosa lo abbia spinto a tornare ad essere un criminale. La squadra, cui si aggiunge seppur contro voglia anche Deckard Shaw, si mette al suo inseguimento arrivando fino in Russia, passando per New York e l'Islanda, in una corsa contro il tempo per sventare il piano di Cipher e salvare Dom, il tutto tra inseguimenti mozzafiato con auto da corsa lanciate a folle velocità.

FAST AND FURIOUS, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (13 aprile 2017) - Il primo trailer del film, rilasciato nel dicembre 2016, ha battuto ogni record, arrivando in 24 ore a circa 140 milioni di visualizzazioni on line. La pellicola è la prima, se si esclude la parentesi di Tokyo Drift, nella quale non compare l'attore Paul Walker, morto in un incidente stradale nel 2013, mentre erano in corso le riprese del settimo capitolo della saga. Per giustificare l'assenza il suo personaggio, Brian, si è ritirato dalle corse insieme alla moglie Mia. Il franchise di Fast and Furious continuerà con altri due capitoli, che usciranno rispettivamente nel 2019 e nel 2021.

