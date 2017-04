GLI ABBRACCI SPEZZATI/ Su Iris il film diretto da Pedro Almodóvar (oggi, 13 aprile 2017)

Gli abbracci spezzati, film prima serata

GLI ABBRACCI SPEZZATI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 13 APRILE 2017: IL CAST - Gli abbracci spezzati, il film in onda su Iris oggi, giovedì 13 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola che è stata scritta e diretta nel 2009 da Pedro Almodóvar (Tutto su mia madre, Volver, Parla con lei) ed interpretata da Penelope Cruz (Vicky Cristina Barcelona, Zoolander 2, Vanilla sky), Lluis Homar (Con gli occhi dell'assassino, La mala educacion, Eva) e Blanca Portillo (Volver, Il destino di un guerriero, L'ultimo inquisitore). Il titolo del film è ispirato ad una scena di Viaggio in Italia, di Roberto Rossellini. Mateo e Lena stanno proprio vedendo questo film in un momento della loro fuga d'amore. In particolare, durante gli scavi di Pompei, nel film di Rossellini, vengono rinvenuti due corpi abbracciati, bloccati dalla lava proprio in quel gesto affettuoso. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

GLI ABBRACCI SPEZZATI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 13 APRILE 2017: LA TRAMA - Mateo Blanco (Lluis Homar) è un famoso regista che, dopo aver perso la vista in un incidente, comincia a scrivere romanzi e sceneggiature cinematografiche sotto lo pseudonimo di Harry Caine. Un giorno Mateo riceve una richiesta molto particolare da uno sconosciuto, realizzare una sceneggiatura che metta in cattiva luce il padre del committente. Mateo però riconosce l'uomo come il figlio di Ernesto Martel (Josè Luis Gomez), nome che riporta a galla moltissimi ricordi del passato. Lena (Penelope Cruz) era la segretaria e amante di Ernesto. Lena però, che sognava di fare l'attrice, voleva solo i suoi soldi. Quando Ernesto si fa finalmente convincere a finanziare un film con Lena come protagonista, viene scelto come regista proprio Mateo. Fra lui e Lena comincia quindi una relazione, ma Ernesto comincia ben presto a sospettare dei due e li fa controllare da suo figlio. Nonostante i sospetti, sempre più fondati di Ernesto, il film viene ultimato, ma durante il montaggio il ricco produttore affronta Lena e la caccia. Lei e Mateo decidono quindi di fuggire per poter vivere tranquillamente la loro relazione. Proprio durante questa vacanza, i due subiscono un grave incidente automobilistico, dove Lena trova la morte e Mateo perde la vista.

