uomini e donne,trono classico

Gianni Sperti in ospedale? L'assenza a Uomini e donne e le parole di Tina Cipollari fanno preoccupare i fan - Il trono over di Uomini e donne torna finalmente protagonista in tv con una nuova puntata, la prima di questa settimana, in cui però ci sarà subito un giallo da risolvere. Tutti entrano in studio ma si accorgono anche dell'assenza di Gianni Sperti. L'ex ballerino e storico opinionista di Uomini e donne era assente alla registrazione di questa puntata e, quindi, anche alla messa in onda di oggi. Solo così il grande pubblico si accorgerà della sua assenza e penserà subito al peggio. Non solo si è pensato subito ad un allontamento della trasmissione ma, in seguito, tutto è degenerato per via di Tina Cipollari. L'opinionista ha preso la parola per rivelare che Gianni Sperti non era presente per motivi di salute e, in particolare, per un intervento che lo ha tenuto lontano dagli studi di Uomini e donne.

Per fortuna sembra che non sia stato niente di grave visto che Gianni Sperti è sempre stato presente sui social (dove non ha rivelato niente a riguardo) ed è tornato già a lavoro tra registrazioni e set fotografici. I curiosi non potranno far altro che iniziare le proprie indagini per scoprire cosa è successo a Gianni Sperti proprio mentre l'opinionista oggi pomeriggio sarà in studio per una nuova registrazione del trono over. Dopo la puntata il ballerino tornerà sui social per chiarire quanto è accaduto oppure lascerà nel dubbio i propri fan? Lo scopriremo solo tra qualche ora, per adesso non possiamo far altro che metterci comodi e goderci lo spettacolo.

© Riproduzione Riservata.