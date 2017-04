HANNA/ Su Cielo il film con Saoirse Ronan ed Eric Bana (oggi, 13 aprile 2017)

Hanna, film prima serata

HANNA, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 13 APRILE 2017: IL CAST - Hanna, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 13 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola cinematografica del 2011 diretta dal regista Joe Wright ed interpretata da Saoirse Ronan, Eric Bana e Cate Blanchett. Il film è stato co prodotto da Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania ed è uscito in anteprima mondiale nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti nell'aprile 2011. La distribuzione statunitense è stata curata dalla Focus Features. In Italia invece la pellicola è stata distribuita a partire dall'agosto dello stesso anno a cura della Sony Pictures. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

HANNA, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 13 APRILE 2017: LA TRAMA - Hanna, interpretata da Saoirse Ronan, è un'adolescente molto intelligente e dal carattere forte. La vita con lei non è stata affatto clemente. La ragazza è infatti rimasta orfana della madre in tenera età ed è cresciuta assieme a suo padre Eric (Eric Bana), un ex agente della Cia che ha allevato la giovane come un vero e proprio soldato. Hanna ha trascorso la sua intera esistenza ad addestrarsi nel bel mezzo delle terre selvagge e fredde che caratterizzano in panorama finlandese, è in grado di cacciare, utilizzare abilmente le armi e praticare sofisticate tecniche di combattimento a mani nude. Dunque un'infanzia completamente diversa da quella vissuta dai suoi cotanei. La piccola Hanna è stata infatti addestrata per vivere nel più completo isolamento con l'obiettivo di fare della ragazza una spietata assassina pronta a difendersi in qualsiasi situazione di pericolo. La vita di Hanna cambia radicalmente quando inizia ad appassionarsi al mondo dell'arte ed alle emozioni che essa è in grado di trasmettere all'animo umano. Decide così di trasferirsi in Europa per iniziare a vivere tra persone comuni. Il padre asseconda la sua scelta e decide di partire con lei nonostante conosca bene le insidie a cui andranno incontro. Arrivata in Europa Hanna verrà braccata da Marissa Wiegler (interpretata da Cate Blanchett), un agente dei servizi segreti strettamente legata al passato di Eric ed Hanna. La ragazza, pur assaporando l'ebrezza della sua nuova vita spensierata e priva di addestramenti militari, diventerà presto consapevole che tutti gli insegnamenti del padre dovranno essere messi ben persto in pratica. Nel corso della sua avventura Hanna scoprirà numerose verità sconcertanti circa il passato della sua famiglia. La vita normale e pacata che aveva sempre sognato sarà solo un lontano ricordo.

