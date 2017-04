IDENTITA' VIOLATE/ Su Rete 4 il film con Angelina Jolie ed Ethan Hawke (oggi, 13 aprile 2017)

film seconda serata

IDENTITA' VIOLATE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 13 APRILE 2017: IL CAST - Identità violate, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 13 aprile 2017 alle ore 23.30. Una pellicola thriller del 2004 che è stata diretta dal regista americano D.J. Caruso e interpretata da Angelina Jolie nel ruolo di Illeana Scott e da Ethan Hawke in quello di James Costa. Tra i nomi più importanti del cast vanno annoverati anche Kiefer Sutherland, Olivier Martinez, Tchéky Karyo e Gena Rowlands. Il film, Identità violate, è considerato un ottimo thriller ricco di azione, di colpi di scena e di dialoghi rapidi e mai noiosi. Il titolo originale, Taking lives, è ispirato a quello dell'opera di Michael Pye da cui è tratta la trama. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

IDENTITA' VIOLATE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 13 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è incentrato sulle vicende della protagonista Illeana Scott, brillante agente dell'FBI nota per la sua capacità di rivelare i segreti delle menti criminali grazie a un notevole intuito e a una straordinaria empatia. Illeana viene contattata dalla polizia di Montréal per collaborare al caso di un serial killer che, da circa vent'anni, uccide le sue vittime e ne assume l'identità, l'assassino, il cui nome è Martin Asher, non si limita a privare i propri bersagli della vita, ma ne ruba il carattere, la personalità, l'intera esistenza. Per risolvere un simile caso è necessario il metodo particolare e istintivo dell'agente Scott, anche se quest'ultima non è esattamente in buoni rapporti con i detective canadesi che la convocano. Tra l'altro, Illeana ben presto inizia a provare attrazione per James Costa, l'unico testimone dell'ultimo omicidio del serial killer. Quando l'agente Scott assiste a un incidente in cui viene coinvolto proprio Asher e la madre di quest'ultimo è chiamata a identificare il corpo, la situazione si complica inesorabilmente, il cadavere, infatti, non è quello di suo figlio. In seguito, il falso Asher, deceduto nell'incidente, verrà identificato come un trafficante di droga chiamato Christopher Hart, mentre il vero Martin Asher riuscirà a fuggire nascondendosi in una stazione ferroviaria. Il finale, sette mesi dopo questi avvenimenti, contribuirà a chiarire alcuni punti oscuri e risolverà definitivamente la vicenda.

