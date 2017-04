IL SEGRETO/ Anticipazioni 14 aprile: Hernando racconta a Rogelia la sua triste storia

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 14 APRILE: HERNANDO RACCONTA LA SUA STORIA - Il Segreto non conosce pausa e tornerà anche domani su Canale 5, a partire dalle ore 16:20 circa. Con la fine de L'Isola dei famosi, infatti, la telenovela spagnola potrà recuperare i dieci minuti persi un tempo nella sua programmazione quotidiana. Le dichiarazioni di Beatriz hanno riaperto in Hernando delle vecchie ferite mai completamente rimarginate. La ragazza crederà che sia stato il tutore a farle del male in passato, tanto che ora lui continuerà a tormentarla nei suoi incubi. Eppure le cose potrebbero essere andate diversamente: sarà lo stesso Dos Casas a sfogarsi con l'inseparabile Rogelia, sua fidata amica da anni e da sempre convinta della buona fede del suo padrone. La governante scoprirà il passato felice di Hernando, in compagnia della moglie che amava e dei suoi due figlio, un maschietto e una femminuccia più piccola. Un terribile incendio che lui non ha potuto evitare e di cui continua a sentirsi colpevole ha distrutto questo idillio. Lui a distanza di anni non riesce a dimenticare quella tragedia che lo ha privato delle persone più care al mondo.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 14 APRILE: GUAI IN VISTA ALLA LOCANDA? - I clienti della locanda di Emilia e Alfonso hanno corso un brutto rischio, quando Rafaela ha piazzato una bomba ad orologeria. Sarà questo il punto di partenza della puntata de Il Segreto di domani, nella quale le voci cominceranno velocemente a circolare tra i paesi vicini. Si parlerà dell'inaffidabilità di quel luogo, fino a qualche giorno prima covo di pericolosi anarchici. Il timore che qualcosa di simile potrà ripetersi si diffonderà a tal punto che i clienti cominceranno a chiamare per disdire le prenotazioni, lasciando i Castaneda davvero molto amareggiati. Se le cose dovessero continuare in questo modo, in poche settimane rischierebbero di vedere fallita la loro fiorente attività, frutto di una vita intera di sacrifici. Non ci sarà tempo da perdere, per evitare il peggio, proprio nel momento in cui Matias si allontanerà dall'attività di famiglia: come gli stessi Alfonso ed Emilia avevano desiderato, il figlio comincerà a lavorare a Los Manantiales per allontanarsi dai pettegolezzi relativi alla fine della sua relazione con Prado.

