IL SEGRETO/ Anticipazioni italiane e spagnole: Lucia riesce a sedurre Hernando?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: HERNANDO E LUCIA PRONTI AL TRADIMENTO? - Non c'è nulla di promettente nelle anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate spagnole della prossima settimana. I primissimi spoiler sono già stati ufficializzati, anche se per il momento non sono ricchi di grandi dettagli. Da essi, comunque, si evince che Lucia approfitterà dell'assenza di Camila, partita per un breve viaggio in compagnia di Beatriz. La terribile cubana cercherà di sedurre Hernando, come da lei stessa sperato fin dal primo giorno (proprio per questo non era partita con l'amica adducendo ad una scusa). A quanto pare, il signor Dos Casas rischierà di cadere vittima della tentazione, deluso per il comportamento della moglie delle ultime settimane: andrà fino in fondo? O riuscirà ad evitare il peggio? Nel frattempo, la lontananza farà bene a Camila, che si renderà conto di avere sbagliato a sentirsi fuori luogo all'interno della sua stessa casa: per questo si preparerà a rientrare a casa con le migliori delle intenzioni ovvero salvare il suo matrimonio. Sarà troppo tardi?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 13 APRILE: BEATRIZ INCOLPA HERNANDO - E' tutto pronto per una nuova avvincente puntata de Il Segreto che tornerà oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 16:30 circa. Si ripartirà dal nuovo incubo di Beatriz, che rivedrà un volto proveniente dal suo difficile passato. Questa volta non si tratterà del bambino da lei visto nella foto trovata da Camila, ma dello stesso Hernando, l'uomo che l'ha accolta nella sua casa come una vera figlia. Distrutta per questa immagine, la giovane Mella si recherà nella stanza del suo tutore e lo affronterà senza remore, accusandolo di essere la causa di tutti i suoi problemi. Farà bene a pensare tutto questo di lui? Non sarà questa l'unica gatta da pelare per il proprietario di Los Manantiales che molto presto potrebbe fare i conti con la rabbia di Severo. Donna Francisca, infatti, informerà quest'ultimo delle notizie possedute dal suo compaesano, ma da lui non utilizzate per metterlo in guardia. Non si tratterà di parole al vento, dato che la Montenegro avrà anche le prove delle sue dichiarazioni!

© Riproduzione Riservata.