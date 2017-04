Isola dei Famosi 2017/ Vincitore e Pagelle della finale

Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, LE PAGELLE DELLA FINALE: LA VITTORIA DI RAZ DEGAN, SUL PODIO SIMONE SUSINNA ED EVA GRIMALDI - Sull’Isola dei Famosi 2017 si sono spenti i riflettori ieri, ma sulla vittoria ormai scontata di Raz Degan si continuerà a parlare ancora per un bel po’. La sua presenza in Honduras ha infatti segnato in maniera indelebile il percorso degli altri naufraghi, che di fronte alla sua leadership non hanno potuto fare altro che soccombere. Sul podio anche Simone Susinna, secondo classificato, mentre Eva Grimaldi si è fermata al terzo posto. Di seguito le pagelle dell’ultima puntata. Raz Degan, voto 9: vittoria ormai scontata ma di certo meritata. Peccato per le polemiche delle ultime ore, che di certo non hanno tolto né aggiunto nulla al suo percorso. Per un finale glorioso, il silenzio avrebbe di certo giovato, ma a pareggiare i conti è arrivata Paola Barale, che ancora una volta è riuscita a tirare fuori il suo lato più tenero. Simone Susinna, voto 7: secondo classificato dopo Raz Degan, in puntata si è parlato a lungo della sua strategia, che lo ha avvicinato in maniera improvvisa al naufrago solitario, traghettandolo man mano verso la finale. Il risultato sarebbe stato lo stesso senza Raz Degan? EVA GRMALDI, NANCY COPPOLA E MALENA - Eva Grimaldi, voto 7: simpatica, frizzante ed energica, l’attrice ha portato a termine un percorso perfetto con un meritatissimo terzo posto. Poco gradita a una parte del pubblico, ha pagato forse troppo caro il fatto di essersi sempre schierata contro Raz Degan. Meritava di più? Malena, voto 7: la delusione d’amore non ha giovato al suo percorso, soprattutto perché il pubblico ha scelto di eliminarla al televoto proprio contro quel Simone Susinna che tanto l'ha delusa. Nel corso della serata le polemiche, però, non sono riuscite a prendere il posto dei tanti sorrisi, segno che forse di questa storia sentiremo parlare sempre meno. Nancy Coppola, voto 7: poco scontato il verdetto del televoto, che ha decretato la sua eliminazione contro Simone Susinna, ma l’abbraccio di suo figlio sembra averla ripagata di tutte le privazioni vissute in Honduras, che di fronte all'affetto dei suoi cari sono diventate d'un tratto un lontano ricordo. Anche lei, come Eva Grimaldi, meritava di più?

