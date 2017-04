L'Onore e il rispetto 5

L'ONORE E IL RISPETTO 5 - ULTIMO CAPITOLO, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA E NEWS: TONIO HA UN ASSO NELLA MANICA - L'Onore e il Rispetto 5 - Ultimo capitolo tornerà domani sera su Canale 5 per la sua terza avvincente puntata. Tonio, inizialmente privo di memoria, continuerà a ricordare maggiori dettagli sul suo passato, soprattutto dopo avere parlato al telefono con Trapanese. Il fatto lo sconvolgerà a tal punto da confermare una volta per tutte il suo desiderio di vendetta, sia contro il magistrato che Ettore De Nicola. La situazione si farà particolarmente tesa quando i due storici rivali si troveranno faccia a faccia, anche se non porteranno a termine il loro compito. Fortebracci, il cui passato sarà sempre più chiaro nella sua mente, avrà però un asso nella manica, che potrà permettergli di portare a termine la sua vendetta: ricorderà il codice del conto in Svizzera nel quale è nascosto il Tesoro della Mafia di cui due anni prima era depositario. Basterà per eliminare coloro che hanno distrutto la sua famiglia? I fan nei social network non hanno dubbi: la situazione si risolverà, anche se dovremo attendere la fine di questa ultima stagione per giungere alla resa dei conti: 'Ettore arriverà la fine sia per te che per Trapanese. Nessuno riuscirà ad ammazzare Tonio, è troppo furbo e intelligente. Non vedo l'ora che arrivi la puntata di venerdì perché voglio vedere la sua faccia' , ' Ettore contro Tonio, non c'è dubbio su chi vincerà! Ma non venerdì, è troppo presto!'.

