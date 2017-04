LO SCHERZO PERFETTO/ Finale, ultima puntata: chi sarà il vincitore? Video promo (oggi, 13 aprile 2017)

Lo scherzo perfetto

LO SCHERZO PERFETTO, FINALE: CHI SARÀ IL VINCITORE? VIDEO PROMO (ULTIMA PUNTATA, 13 APRILE 2017) - Sesto e ultimo appuntamento con Lo scherzo perfetto su Italia 1: Teo Mammucari è pronto a dare il via alla finalissima, riprendendo il grande talento di tutto gli scherzatori che hanno divertito il pubblico durante la prima edizione dello show. Alla fine, solamente uno otterrà il titolo di vincitore: come annunciato la scorsa settimana, verranno trasmessi anche scherzi inediti, e in questo senso Video Mediaset viene in aiuto alla trepidante curiosità del pubblico. Sul sito del programma, infatti, è stata pubblicata una clip - “Scherzi da finale” - che anticipa in parte quello che vedremo in prime time: sono immagini non collegate tra di loro, ognuna legata ad uno scherzo diverso. Si vede per esempio un uomo che parla con un signore più anziano steso a letto, una signora che va in giro con una specie di corona in testa, e e una ragazza che - seduta al tavolo con tre personaggi ben vestiti - sembra non poter credere a ciò che sta ascoltando. Per scoprire che cosa avranno organizzato per la finalissima, non resta che sintonizzarci su Italia 1 dalle 21.1: intanto, clicca qui per vedere le immagini di anticipazione da Video Mediaset.

LO SCHERZO PERFETTO, FINALE: CHI SARÀ IL VINCITORE? SIMONA VENTURA OSPITE (ULTIMA PUNTATA, 13 APRILE 2017) - Il pubblico de Lo scherzo perfetto è in trepidante attesa, e non solo perché stasera - giovedì 13 aprile 2017 - verrà trasmessa la finalissima: il giudice fisso Gene Gnocchi ha sfoggiato diversi travestimenti nel corso dei primi cinque appuntamenti, arrivando a prendere i panni di “Genuel” (Manuel Agnelli), ma anche “Gene - Ax” (J-Ax) e “Genevacciuolo” (lo chef e giudice di MasterChef Antonino Cannavacciuolo). Chi sceglierà di interpretare stasera? Al suo fianco, come sempre, ci sarà un volto d’eccezione: Lo scherzo perfetto ha già ospitato Alessia Macari, Antonella Mosetti, Dayane Mello, Elenoire Casalegno e, tra gli altri, anche Valeria Marini. Per l’ultima puntata si è scelto invece di invitare l’irresistibile Simona Ventura, che è allo stesso tempo pronta a tornare alla guida della prima serata di Canale 5, con la seconda edizione di Selfie - Le cose cambiano (in cui sono previsti alcuni cambiamenti). Gene Gnocchi e Simona Ventura, di nuovo uno al fianco dell’altro, regaleranno scintille e risate? Non resta che scoprirlo…

© Riproduzione Riservata.