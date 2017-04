Lorena Bianchetti incinta?/ "I "lavori" con mio marito sono in corso, se Dio vuole..."

Lorena Bianchetti

Lorena Bianchetti è incinta? La conduttrice smentisce ma ammette che "i lavori sono in corso" - Lorena Bianchetti, dopo le voci degli ultimi giorni, decide di smentire la presunta gravidanza in un'intervista rilasciata a Intimità dove però precisa che "un figlio arriverà quando Dio vorrà, però i “lavori”, con mio marito, sono in corso". La conduttrice di A sua immagine ha aperto il suo cuore parlando anche di Bernardo De Luca, l’imprenditore che ha sposato il 9 settembre 2015. "Ho dovuto aspettare 41 anni, ma adesso sono felice grazie a mio marito. - confessa la Bianchetti, che ancora svela - È proprio lui il mio “lui”, non mi ero sbagliata. E il nostro amore è la prova che chi la dura la vince. A un certo punto mi sono detta “Be’, se è destino, l’uomo giusto arriverà”, mi sono lasciata andare e ho conosciuto Bernardo. E ora mi dico che se è destino diventerò anche madre. È un desiderio comune, mio e di mio marito, speriamo che sia anche nel disegno di Dio. Nell’attesa di capirlo… ci impegniamo perché la cicogna arrivi".

Lorena Bianchetti e Bernardo De Luca, scaramucce nella coppia - La storia tra Lorena Bianchetti e Bernardo De Luca procede quindi a gonfie vele, anche se la nota conduttrice non nega che qualche scaramuccia tra loro non manca: "Il fatto che io sia una donna e lui un uomo qualche piccola grana la comporta, la nostra natura è diversa, questo non si può negare. - confessa infatti nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Intimità, dove ancora racconta - Infatti lui le famose sfumature mica le vede, ma fin qui, fortunatamente, grosse discussioni non le abbiamo ancora avute. È chiaro che anche la coppia meglio assortita deve amalgamarsi, specialmente all’inizio. - poi la Bianchetti conclude - Però quello che avevo visto in lui ancora c’è: è un uomo serio, responsabile, con lo stesso mio valore per la famiglia. Per cui se ogni tanto io vedo blu e lui vede verde, be’… pazienza".

