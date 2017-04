MAL DI PIETRE/ Da oggi al cinema il film con Marion Cotillard (13 aprile 2017)

Mal di Pietre

MAL DI PIETRE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (13 aprile 2017) - Mal di pietre è un film drammatico del 2016 diretto e sceneggiato da Nicole Garcia (Place Vendome, Tre destini un solo amore, L'avversario) ed interpretato da Marion Cotillard (Inception, Assassin's Creed, Taxxi), Louis Garrel (The dreamers - I sognatori, Mon roi - Il mio re, Les chansons d'amour) e Alex Brendemuhl (Ma ma - Tutto andrà bene, Painless, Truman - Un vero amico è per sempre). Mal di pietre è stato presentato in concorso al Festival del Cinema di Cannes nel settembre 2016, e verrà distribuito nelle sale italiane a partire dal 13 aprile 2017.

MAL DI PIETRE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (13 aprile 2017) - Francia meridionale, anni '50. Gabrielle (Marion Cotillard) è una giovane donna di una famiglia contadina. Le sue passioni e la sua ricerca del vero amore sono però considerate sconvenienti, e i genitori la danno così in moglie a Josè (Alex Brendemuhl), un bracciante spagnolo, con la speranza di farne una donna onesta e tacitare i pettegolezzi del paese. Gabrielle si ammala però di calcoli renali, e viene mandata in un impianto termale sulle Alpi per curarsi. Qui conosce André Sauvage (Louis Garrell), un militare tornato ferito dalla guerra in Indocina. Questo incontro farà rinascere in Gabrielle il desiderio di un amore romantico e passionale a cui abbandonarsi.

MAL DI PIETRE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (13 aprile 2017) - Mal di pietre è stato candidato alla Palma d'Oro al Festival di Cannes nell'edizione del 2016 e ha ottenuto ben 8 nomination ai Premi Cesar del 2017, fra cui miglior film, miglior regia e miglior attrice protagonista per l'interpretazione di Marion Cotillard. Ma di pietre è tratto dall'omonimo romanzo della scrittrice cagliaritana Milena Angus, pubblicato dall'editore Nottetempo nel 2006 e quindi tradotto in diverse lingue straniere. Proprio Mal di pietre ha regalato all'autrice una notorietà internazionale, soprattutto in Francia dove il libro è stato in vetta alle classifiche di vendita. Mal di pietre è stato finalista al premio Strega, al Campiello e al premio Stresa di Narrativa del 2006. Il libro è ambientato in Sardegna, mentre per il film, per il resto abbastanza fedele al romanzo, l'ambientazione è stata spostata nella Francia meridionale. Mal di pietre uscirà in tutti i cinema il 13 aprile.

