MATRIMONIO A PRIMA VISTA/ Anticipazioni: il format torna su Sky Uno tra novità e conferme (puntata 13 aprile)

MATRIMONIO A PRIMA VISTA, ANTICIPAZIONI: IL FORMAT TORNA SU SKY UNO TRA NOVITÀ E CONFERME (OGGI, 13 APRILE) - Cala il sipario sulle sfide di cucina al giovedì sera su Sky Uno: spazio, invece, all’amore. A partire da oggi, 13 aprile 2017, prende infatti il via la seconda edizione di Matrimonio a prima vista, il format che vede tre coppie sposarsi senza che i rispettivi componenti si siano mai incontrati prima. Naturalmente, la scelta dei novelli sposi viene condotta con regole e schemi scientifici, che prendono in considerazione le abitudini di vita, i gusti, il carattere e tutte le peculiarità che una persona può mostrare: si tratta della seconda edizione del programma, e il pubblico conosce già molto bene il meccanismo. Dopo le nozze, verranno mostrati i primi giorni di convivenza, la luna di miele, i momenti di gioia e anche i litigi dei due neo coniugi: il tutto seguito per 5 settimane consecutive. È chiaro che, oltre a grandi emozioni e scoperte, il percorso potrà essere costellato anche da momenti di sconforto e di rabbia: potrebbero sopraggiungere visioni differenti, o anche attriti a causa di famigliari o amici.

Le sorprese, insomma, sono dietro l’angolo, puntata dopo puntata. Per i nuovi episodi, c’è una novità che potrebbe rimanere forse nascosta, ma che va necessariamente menzionata: per la selezione dei protagonisti sono stati utilizzati dei nuovi test, in grado di fornire delle risposte più accurate. Gli amori studiati a tavolino avranno dunque più chance di sopravvivere? Il team di esperti, invece, è rimasto invariato: dietro le quinte di Matrimonio a prima vista hanno lavorato Gerry Grassi, psicologo e psicoterapeuta e direttore clinico del ‘Centro TIB’; Mario Abis, sociologo, docente allo IULM di Milano, e la sessuologa, psicoterapeuta e docente dell’Università La Sapienza di Roma Nada Loffredi. Tra i protagonisti di Matrimonio a prima vista ci saranno Steven e Sara, Stefano e Francesca e Stefano e Wilma. Pronti a conoscerli?

