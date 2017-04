Mi manda Rai Tre

MI MANDA RAI TRE, ANTICIPAZIONI E CASI: DIETE PERICOLOSE, PRESTITI E INVESTIMENTI, IL GELATO (PUNTATA 13 APRILE 2017) - Un nuovo appuntamento con Mi manda Rai Tre ci attende oggi, giovedì 13 aprile, alle 21.15 sulla terza rete del servizio pubblico. Ritroveremo quindi Salvo Sottile per raccontare le difficoltà del Paese attraverso le storie dei cittadini con collegamenti, inchieste e approfondimenti sui temi caldi dell’attualità. Ad aprire la puntata il focus sulle diete: la bella stagione è alle porte e in primavera due italiani su cinque si mettono d’impegno per provare a perdere peso cambiando la loro abituale alimentazione. Ma cercare di dimagrire ad ogni costo può essere molto pericoloso, soprattutto se ci si affida ai metodi e alle persone sbagliate. In particolare c’è chi prescrive farmaci vietati che possono provocare conseguenze gravissime come invalidità permanenti. Si parlerà anche di diete dai nomi strani che non hanno nessun fondamento scientifico ma che sono unite da un comune denominatore: essere rischiose per la salute. Altri rischi di cui si parlerà sono quelli legati al denaro per chi cerca di far fruttare i propri risparmi o chiede un prestito. Se non si hanno le conoscenze tecniche per fare degli investimenti la fiducia negli intermediari è tutto e se questa risulta essere mal riposta ci possono essere brutte sorprese. La stessa cosa si può dire per i finanziamenti e in questo campo la necessità di avere del denaro può spingere chi ne ha bisogno a finire intrappolato in un girone infernale. Infine nello studio 6 di Saxa Rubra si accenderanno i riflettori sul gelato: gli italiani, con 12 kg l’anno, sono al primo posto al mondo tra i consumatori. Siamo veramente sicuri di cosa stiamo mangiando quando ne acquistiamo uno artigianale?

