MR ROBOT 2/ Anticipazioni puntatal 13 aprile 2017: Mobley sospetta di Elliot e Darlene

Mr Robot 2, in prima Tv assoluta su Premium Stories

MR. ROBOT 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 13 aprile 2017, Premium Stories trasmetterà un nuovo episodio di Mr Robot 2, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Errore interno". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Knowles (Brian Stokes Mitchell) si presenta al punto convenuto, ma si presenta solo un fattorino che gli consegna un cellulare. La FSociety gli comunica infatti che ha a disposizione pochissimi minuti per bruciare i soldi del riscatto indossando una delle loro maschere. Darlene (Carly Chaikin) si trova fra i presenti ad assistere alla scena. Intanto, il Consiglio direttivo della ECorp chiede a Price (Michael Cristofer) di dimettersi per salvare la facciata, ma il dirigente li minaccia di mettere in atto una diffamazione pubblica, suggerendo che dovrebbero puntare su qualcun altro. Dominique DiPierro (Grace Gummer) invece accede nella stanza degli interrogatori in cui è stato trasportato Gideon (Michel Gill). Al parco, Elliot ha una lunga conversazione con Ray (Craig Robinson), il suo sponsor, convinto che continuare con la solita routine possa aiutarlo a tenere a bada Mr Robot (Christian Slater). Angela (Portia Doubleday) continua ad avere dei problemi sul lavoro e non esita a buttare il telefono in faccia al capo durante una lite. Quella sera, a casa, continua ad ascoltare le audiocassette motivazionali per aumentare la propria autostima. Il giorno seguente, Elliot incontra di nuovo Ray al parco, ma è sempre più silenzioso. L'hacker ha diverse resistenze e non intende lasciarsi andare ad un dialogo amichevole. Ray gli rivela poco dopo di essere molto confuso rispetto al cambiamento di atteggiamento che ha avuto in poche ore. Accenna ad un incontro che hanno avuto la sera precedente, di cui tuttavia Elliot non ricorda assolutamente nulla. Solo dopo realizza che in realtà Mr Robot ha preso comunque il controllo della sua mente, facendogli compiere delle azioni di cui non sa nulla. Corre a casa per controllare il diario in cui appunta ogni movimento ed in quel momento compare Mr Robot. Quest'ultimo gli assicura che arriverà a fargli capire come non sia il solo a vederlo. L'hacker inizia a ridere in modo convulso, convinto di non cedere alle minacce di Mr Robot, che nel frattempo ha estratto la pistola. Elliot invece vuole solo sapere dove si trova Tyrell (Martin Wallström) e gli assicura che sarà lui ad impazzire alla fine. I media iniziano a parlare dell'attacco della FSociety e del coinvolgimento di Knowles nell'incendio del riscatto. Gideon ascolta la notizia in un pub, stravolto, quando viene avvicinato da Brock (Chris Kipiniak). Quest'ultimo lo conosce bene grazie ai notiziari ed intuisce subito che è stato lasciato. In modo inaspettato, l'uomo estrae la pistola e gliela punta al collo, sparando un unico colpo che uccide Gideon all'istante. Nello stesso momento, Tyrell prova invano a mettersi in contatto con la moglie, che si trova distante dal cellulare e non sente la chiamata. Elliot invece si trova al gruppo di auto aiuto che frequenta da tempo e si addormenta. Si risveglia improvvisamente a casa, con la cornetta in mano e parla finalmente con Tyrell.

MR. ROBOT 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 13 APRILE 2017, EPISODIO 3 "ERRORE INTERNO" - Nel passato, Mobley incontra Romero e lo convince ad entrare nella FSociety. Nel presente, Elliot cerca un modo per eliminare Mr Robot dalla sua mente e rimane sconvolto nell'apprendere della morte di Gideon. Mobley invece scopre che Romero è morto e conclude che potrebbe essere opera della Dark Army. Mobley e Trenton concordano infine di non potersi fidare di nessuno dei membri della FSociety, arrivando a sospettare anche di Darlene e Elliot. Durante la perlustrazione della scena del crimine a casa di Romero, la DiPierro nota una lista che riguarda gli agenti federali e diverse informazioni sul loro conto. Dopo aver incontrato la madre della vittima, riuscirà inoltre ad ottenere un indizio sulla sede operativa della FSociety. Più tardi, Elliot verrà convinto da Ray a raccontargli tutto di Mr Robot, mentre Price cerca di trovare un punto di incontro con Angela.

