Megan Montaner incinta/ Annunciato il sesso del nascituro sui social: maschio o femmina?

Megan Montaner incinta

Megan Montaner incinta, annunciato il sesso del nascituro - Megan Montaner è felice e incinta e i fan de Il Segreto non potevano essere più contenti. La bella Pepa protagonista assoluta della prima edizione (e non solo) della soap spagnola continua ad avere un gran seguito di fan anche nel nostro Paese e tutti sono stati contenti nel ricevere la notizia della sua gravidanza. Proprio qualche settimana fa, a gennaio, la bella attrice usò i suoi profili social per annunciare la lieta novella mostrando il suo pancino. Da allora sono passate delle settimane e le curve di Megan Montaner sono lievitate e presto il suo primogenito non sarà più nel suo ventre ma tra le sue braccia. La stessa attrice è tornata sui social per annunciare che il suo primogenito sarà maschio e che il suo nome sarà Kael. Pubblicando una tenera foto in cui si mostra abbracciata al suo uomo e con il pancione in bella vista, l'amata Pepa de Il Segreto ha raccolto migliaia di like e complimenti per la sua bella famiglia. Ecco qui lo scatto postato dall'attrice che ha scritto: "Cuando no existen las palabras ? #GORKA #KÁEL #Mifamilia #bixonotehagasderogar que nos morimos por tenerte con nosotros".

Adesso sono in molti quelli che attendono la nascita del piccolo Kael per scoprire se i suoi genitori convoleranno a nozze oppure no. Megan Montaner non ha mai parlato di "necessita" di matrimonio tanto che ha deciso di avere un bambino con il compagno nonostante tutto. Ci saranno davvero i fiori d'arancio in stile soap con tanto di bambino pronto a portare le fedi ai suoi genitori oppure no? Lo scopriremo al prossimo scatto social.

