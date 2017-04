Morgan Vs Maria De Filippi/ Video: "E' come la strega di Biancaneve", ecco le sue ultime dichiarazioni

Morga, Amici di Maria De Filippi

MORGAN VS MARIA DE FILIPPI: E' COME LA STREGA DI BIANCANEVE (VIDEO) - E' di nuovo guerra per Morgan. Mentre Maria De Filippi, dopo il comunicato ufficiale, ha deciso di tacere sull'accaduto e su Amici 2017, Morgan continua a rilasciare dichiarazioni e altro, come la stessa conduttrice aveva preventivano nei giorni scorsi. L'artista in questi giorni ha accusato la conduttrice e la sua redazione di costruire e manipolare il programma e anche i suoi protagonisti ma non è riuscita a fare lo stesso con lui che ha cercato di venire meno a questi schemi per il bene dei ragazzi ma finendo per essere "linciato". Lui stesso durante questa movimentata intervista rivela mi hanno messo con le spalle al muro "fino al punto di linciarmi e lanciarmi tutto l'universo contro... fino a spaventarmi e boicottarmi" e ancora "con le canzoni io li ho combattuti. Lì è un film horror... mancano la cultura e l'arte" visto che nessuno ha competenza di musica o di didattica. Durante il suo monologo, Morgan prende in mano il suo telefono e legge un presunto messaggio inviato proprio alla De Filippi in cui ribadisce le sue accuse e la sua delusione: "Era troppo per te avere un modello positivo finalmente autentico dopo questi anni di fuffa, perchè lo hai distrutto? Cos'è hai avuto paura di perdere il dominio? La mia grandezza sta proprio nel fatto che a me non interessava. Anziché elevarti con me, divertirti e divertire qualcuno del pubblico, sei scaduta nel ruolo della strega del Biancaneve".

Morgan mette a confronto anche le sue esperienze in Rai, Sky e Mediaset. La Rai è un organo di Stato di cui bisogna avere tutela e quando qualcuno viene "scelto" è come se avesse vinto un concorso ad Amici, invece, c'è solo la tratta degli schiavi. Morgan spiega il concetto secondo il quale Maria De Filippi e i suoi usano i ragazzi, li "mettono nalla stiva delle navi, li sbattono sui banconi (la casa discografica) e li macellano per buttarli via dopo un anno". E, infine, rivela i motivi per i quali è andato ad Amici negando di averlo fatto per soldi. Clicca qui per vedere Morgan e ascoltare le sue dichiarazioni.

