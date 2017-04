Nemo - Nessuno escluso (Foto: LaPresse)

NEMO - NESSUN ESCLUSO, ANTICIPAZIONI E SERVIZI 13 APRILE: FEMMINICIDIO, OSPITI ILARIA CAPRIOGLIO E LIDIA VIVOLI - Nuova puntata di Nemo - Nessuno escluso, il programma condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini. Oggi, giovedì 13 aprile, alle 21.20 su Raidue andrà in onda la trasmissione che con reportage, interviste e racconti affronta temi di cronaca, politica e attualità da punti di vista inediti. Stasera si parlerà di femminicidio e animali pericolosi, ma verrà trasmesso anche un esclusivo reportage su Cernobyl'. Un gruppo di turisti estremi ha visitato di nascosto i luoghi più radioattivi e pericolosi della città ucraina dove nel 1986 si verificò il primo grande incidente nucleare della storia. A tal proposito interverrà Damiano Rizzi, presidente della Fondazione Soletterre. Un reportage anche sullo strappo diplomatico tra l'Italia e la Svizzera: verrà, dunque, trasmesso un confronto tra Laura Ravetto, deputata di Forza Italia, e la politica elvetica Roberta Pantani. In questo caso interverrà l'attore Stefano Fresi con un monologo su questo tema.

NEMO - NESSUN ESCLUSO, ANTICIPAZIONI E SERVIZI 13 APRILE: CRONACA E ANIMALI PERICOLOSI - Ci sarà spazio anche per la cronaca a Nemo - Nessuno escluso: verrà raccontata, ad esempio, la storia dell'imprenditrice Maria, la cui scomparsa potrebbe nascondere un caso di lupara bianca. Sul palco salirà poi Lidia Vivoli, che racconterà come è riuscita a sopravvivere ad un tentativo di omicidio da parte del suo ex compagno. La donna teme ancora per la sua vita, visto che l'uomo uscirà presto dal carcere. Anche gli uomini, però, possono essere vittime di maltrattamenti da parte delle donne e verranno raccontate alcune storie a tal proposito. L'ex topo model Ilaria Caprioglio parlerà, invece, a Nemo in qualità di sindaco di Savona. La fondatrice dell'associazione "Mi nutro di vita" che si occupa di disturbi del comportamento alimentare sarà protagonista, dunque, dell'appuntamento settimanale "Parola al sindaco". Ma discuterà anche di moda, vizi e nuovi standard, su cui Martina dell'Ombra ha realizzato un servizio partendo dalle fashion week milanese. Il servizio degli youtuber milanesi TheShow si occuperà invece di animali pericolosi e in particolare dei cinghiali. Ma verrà trasmesso il racconto sulla vita di alcuni pastori sardi che hanno donato mille pecore ai colleghi del Centro Italia colpiti dal terremoto. In studio anche il fotografo Oliviero Toscani e la giornalista Annalisa Chirico per i commenti. Infine, la nuova vita di Alvaro Vitali, conosciuto per il ruolo di Pierino: oggi si esibisce nei locali di provincia insieme alla moglie.

© Riproduzione Riservata.