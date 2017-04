NIKITA/ Su Rai Movie il film con Anne Parillaud, alla regia Luc Besson (oggi, 13 aprile 2017)

Nikita, film seconda serata

NIKITA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 13 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Nikita, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 13 aprile 2017 alle ore 23.25. Una pellicola di genere thriller e azione realizzata nel 1990 in Francia per la regia di Luc Besson che si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti attori del calibro di Anne Parillaud, Jean Reno, Tchéky Karyo, Marc Duret, Patrick Fontana, Rolande Blanche, Alain Lathière, Jeanne Moreau, Philippe Leroy e Jean-Hugues Anglade. Il regista, Luc Besson, prima di dirigere Nikita, aveva già firmato un capolavoro, Le Grand Bleu e subito dopo porterà a casa la regia di altri capisaldi del cinema mondiale come Leon e Il quinto elemento. Nikita è la sua consacrazione al grande pubblico, la pellicola lo sdogana come artista visionario, genio della macchina da presa e magnifico direttore di attori. In Nikita, tra l'altro, scopre Jean Reno che sarà protagonista indiscusso di Leon con Natalie Portaman giovane e in stato di grazia. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

NIKITA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 13 APRILE 2017: LA TRAMA - Siamo in Francia, primi anni Novanta. La splendida Anne Parillaud è Nikita, adolescente problematica, tossicodipendente e ribelle che uccide un agente di polizia durante una rapina in concorso con i suoi amici di scorribande, la ragazza, nonostante l'età, viene condannata alla massima pena, l'ergastolo. Ma l'intervento dei servizi segreti francesi, che la sequestrano letteralmente e non la portano dietro le sbarre, cambierà il suo destino, Nikita cambia identità, viene addestrata con tecniche militari, formata come un killer al soldo dell'intelligence di Parigi e data per morta per il mondo intero. Alla donna vengono assegnate missioni di morte estreme, diventa una sanguinaria agente segreta che elimina le vittime a sangue freddo nonostante abbia appena 23 anni. L'umanità di Nikita è praticamente ridotta all'osso, la ragazza è un sicario, non ha sentimenti, non ha emozioni, fino a quando l'incontro con Bob (Tchéky Karyo) farà riemergere sensazioni che l'addestramento aveva ricacciato nei meandri del suo cuore. Bob la prende a cuore e la riprogramma, le fornisce una nuova identità, le trova un lavoro da infermiera come copertura ma continua a usare la ragazza come arma di morte. Per Nikita il destino da portatrice di sangue e violenza sembrà essere segnato per sempre.

