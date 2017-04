Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 aprile 2017 a LatteMiele per tutti i segni zodiacali

Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 13 APRILE 2017, A LATTEMIELE

I SEGNI NÈ CARNE NÈ PESCE - Alcuni segni zodiacali, nell'oroscopo di LatteMiele fatto da Paolo Fox, si sentono né carne né pesce vivendo una situazione di difficoltà un po' fuori dal comune. Tra questi c'è sicuramente il segno zodiacale dei Pesci. Le persone nate sotto questo possono considerarsi fortunate da una parte perché hanno la possibilità in questi giorni di raccogliere delle importanti opportunità. Il problema deriva dal fatto che spesso non si ha la fermezza di prendere delle decisioni e si rischia anche di cadere nell'incertezza, nel dubbio e quindi di conseguenza anche nell'ansia. Il Cancro invece ha vissuto un anno un po' complicato e sta raccogliendo un bel po' di dubbi. Ci sono delle tensioni che portano ad avere dei dubbi che non hanno al momento delle risoluzioni. Attenzione però al campo dell'amore dal quale si può ripartire in maniera positiva e sempre sorridendo.

CHI SALE E CHI SCENDE - Chi sale e chi scende nell'oroscopo di oggi, giovedì 13 aprile 2017, di Paolo Fox su LatteMiele? Difficile trovare una risposta se non si guardano le circostanze con grande attenzione. Sicuramente sale l'Ariete che ritrova forza e convinzione che sembravano un po' perse negli ultimi giorni. Scende invece il segno dei Gemelli e quello del Cancro che vivono un momento di confusione generale. I due segni zodiacali sono accomunati dal fatto che ci potrebbero essere alcune discussioni di troppo. Bisogna cercare di essere sempre tranquilli per evitare però di caricarsi di sofferenza e di dolori che non si possono giustificare se non con la voglia di evadere. E' un momento di crescita invece per i Pesci che in questi giorni potrebbero avere delle occasioni anche importanti, bisogna però saper gestire le emozioni ed evitare di essere dubbiosi. Alla volta agire di istinto può essere anche una cosa giusta da fare, soprattutto se c'è la possibilità di essere attenti e privi di influenze esterne.

LA SITUAZIONE GENERALE - Torna il consueto appuntamento con Latte e Stelle su LatteMiele per l'oroscopo di oggi, giovedì 13 aprile 2017, di Paolo Fox. L'Ariete troverà la forza per prendere delle scelte diverse da quelle che ci si aspettava. C'è grande convinzione per fare bene e la volontà per guardare sempre avanti. Il Toro invece è teso, agitato, non riesce a tenere alta la tensione e spesso si troverà in difficoltà. Nel fine settimana di festa sarebbe intelligente vivere un po' di sano relax. I Gemelli invece non devono cadere nelle discussioni, perché ci potrebbero essere delle situazioni esterne difficili da gestire. Il Cancro sta vivendo un anno un po' complicato e con tante cose messe in discussione. In amore ci possono essere delle tensioni e in generale si potrebbe vivere meglio se ci si troverà di fronte a un rapporto di coppia molto intenso. Il Leone si sente sottotono e non riesce a trovare il momento giusto per liberarsi dalle tensioni. Ora c'è però la volontà di arrivare a un momento importante nel minor tempo possibile.

