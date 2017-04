PERSONAL SHOPPER/ Da oggi al cinema il film diretto da Olivier Assayas con Kristen Stewart (13 aprile 2017)

Personal shopper

PERSONAL SHOPPER, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (13 aprile 2017) - Personal shopper è un thriller del 2016 diretto da Olivier Assayas (Qualcosa nell'aria, Ore d'estate, Sils Maria) ed interpretato da Kristen Stewart (Equals, Cafe Society, la saga di Twilight), Lars Eidinger (Vergine giurata, The verdict, Alle anderen) e Sigrid Bouaziz (Portrait of the artist, Grosse fadigue, The hounds). Personal shopper è stato presentato in concorso al Festival di Cannes del 2016, e verrà distribuito nelle sale italiane oggi, giovedì 13 aprile 2017.

PERSONAL SHOPPER, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (13 aprile 2017) - Maureen (Kristen Stewart) è una giovane americana, trasferitasi a Parigi per superare la morte del fratello gemello, avvenuta a causa di un difetto cardiaco congenito di cui anche lei soffre. A Parigi Maureen lavora come personal shopper, e ha il compito di scegliere abiti e accessori per il guardaroba della star Kyra (Nora von Waldstatten). Maureen ha anche il potere di comunicare con i morti, e decide di sfruttarlo per mettersi in contatto con il gemello morto, Lewis, per riuscire a dirgli definitivamente addio e superare la sua perdita. La ragazza però comincia a ricevere messaggi misteriosi e preoccupanti, e non è più tanto sicura che lo spirito con cui è in contatto sia veramente quello del fratello.

PERSONAL SHOPPER, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CANDIDATO PER LA PALMA D'ORO (13 aprile 2017) - Personal shopper è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes, dove ha vinto il Prix de la mise en scène, assegnato al miglior regista, in ex aequo con Christian Mungiu per Un padre, una figlia. Il film è stato anche fra i candidati per la Palma d'Oro, vinta poi da Io, Daniel Blake di Ken Loach. Olivier Assayas ritorna a collaborare con Kristen Stewart a 2 anni dall'ultimo Sils Maria, dove l'attrice interpreta l'assistente di un'attrice teatrale (Juliette Binoche, protagonista ed autrice della scenegiatura) che, dopo vent'anni, deve tornare ad interpretare la commedia che l'aveva lanciata e resa famosa. Dopo un debutto un po' in sordina e alcune pellicole di secondo piano, la Stewart ha ottenuto il successo grazie alla saga di Twilight, tratta dai romanzi di Stephenie Meyer, in cui interpreta Bella Swan, una ragazza che scopre che un suo compagno di liceo è in realtà un vampiro. La critica internazionale sta già osannando la Stewart per questo ultimo film, giudicato la sua performance migliore. Personal shopper verrà distribuito in tutti i cinema d'Italia dal 13 aprile.

