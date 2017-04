Piazzapulita

PIAZZAPULITA, ANTICIPAZIONI E OSPITI 13 APRILE: SI PARLA DI JIHAD IN EUROPA CON RULA JEBREAL E MAGDI ALLAM - La puntata di Piazzapulita in onda stasera, giovedì 13 aprile 2017, su La7 ci propone un’intervista esclusiva a un combattente dell’Isis in “Io soldato dell’Isis”: nell’intervista il giovane spiegherà che, secondo lui, i combattenti mettono in pratica quello che c’è scritto nel Corano. Il ragazzo non risponde alla domanda riguardo il fatto se sia pronto o meno a farsi saltare in aria per ciò in cui crede: “Se io sto preparando un attacco non te lo vengo a dire, questa è la mia guerra adesso”. Corrado Formigli e i suoi ospiti discuteranno quindi della jihad in Europa, analizzando anche un reportage girato nei ghetti di Stoccolma dove monta l'odio per l'Occidente. In scaletta ci sono anche altri argomenti, come gli sprechi e il degrado tra le crepe dei Beni Culturali. A dibattere su questi temi troveremo Rula Jebreal, Federico Rampini, Vauro, Magdi Cristiano Allam, Lucio Caracciolo, Pio D’Emilia, Marco Damilano, Peter Gomez, Italo Bocchino, Vittorio Sgarbi, Philippe Daverio, Mauro Felicori e Carlo Puca.

