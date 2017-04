QUASI AMICI/ Su Canale 5 il film con Omar Sy e Francois Cluzet (oggi, 13 aprile 2017)

Quasi amici, film prima serata

QUASI AMICI, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 13 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Quasi amici, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 13 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia e drammatica che è stata diretta nel 2011 da Olivier Nakache ed Erik Toledano (Samba, Troppo amici, Primi amori primi vizi primi baci) ed interpretata da Omar Sy (Inferno, Jurassic World, X-Men - Giorni di un futuro passato), Francois Cluzet (Non dirlo a nessuno, Un momento di follia, Piccole bugie tra amici) e Audrey Fleurot (11 donne a Parigi, La delicatesse, Fonzy). Il film è ispirato alla storia vera dello scrittore tetraplegico Philippe Pozzo di Borgo e del suo domestico Yasmin Abdel Sellou. Quasi amici è stato un tale successo in Francia che dopo 9 sole settimane di proiezioni era già il secondo film francese di maggior successo di tutti i tempi, dopo Giù al Nord del 2008, e dopo la sua pubblicazione internazionale è rapidamente diventato il film francese di maggior incasso nel mondo. Questo primato è stato però battuto nel 2014 con il film Lucy.

QUASI AMICI, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 13 APRILE 2017: LA TRAMA - Un'auto lanciata a folle velocità viene fermata dalla polizia di Parigi. Alla guida c'è Driss (Omar Sy), che si giustifica dicendo agli agenti che il suo amico Philippe (Francois Cluzert) sta molto male e lo stava accompagnando al Pronto Soccorso. Quest'ultimo finge un malore e i poliziotti, che stavano per arrestare il guidatore, li scortano quindi fino al più vicino ospedale. I due, ingannata la polizia, si allontanano dalla clinica. Driss e Philippe si sono incontrati in un modo molto bizzarro. Philippe è un ricco tetraplegico, che sta facendo dei colloqui per un nuovo badante. Driss si presenta in modo molto trasandato, dicendo che non gli interessa essere assunto, ha bisogno solo di una firma che attesti la sua presenza al colloquio per continuare a percepire l'assegno di disoccupazione. Philippe, molto colpito, decide però di dargli il lavoro. Da poco uscito di prigione, Driss si trova così catapultato in un mondo ricco e sfarzoso, senza alcuna nozione di come badare ad un uomo paralizzato. I due diventano però ben presto amici e Driss fa scoprire emozioni nuove o dimenticate al suo datore di lavoro, facendogli fare passeggiate notturne o comunque non trattandolo come un malato bisognoso di cure, ma come una persona comune. Nonostante le insistenze degli amici di Philippe, che sono spaventati dal sapere che l'amico è completamente affidato ad un ex galeotto, il ricco e il suo badante diventano amici sempre più stretti. Driss ha però delle questioni in sospeso, e non potrà restare a tempo indeterminato con Philippe.

