Radio Italia Live 2017/ Benji e Fede aprono la nuova edizione che sbarca su Real Time: date e artisti

Radio Italia Live 2017

RADIO ITALIA LIVE 2017, BENJI E FEDE DANNO IL VIA ALLA NUOVA EDIZIONE: Le belle stagioni portano con sè sempre novità importanti in tema di musica e concerti e anche Radio Italia Live 2017 è pronta ad esordire proprio a parte da oggi, 13 aprile, con la sua prima puntata. Il programma dedicato alla musica italiana torna oggi con nuovi concerti inediti firmati e curati da Radio Italia. Lo show prenderà il via con Benji e Fede che saranno protagonista della prima puntata di questa nuova stagione al via alle 21.10 di oggi su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 dtt e 35 TvSat, in HD can 570 dtt, 725 Sky, 135 Tivùsat e via cavo su Video Italia HD in Svizzera) e, per la prima volta, anche su Real Time (canale 31 del dtt). Il music talk ospiterà il famoso duo che presenteranno dal vivo il loro album "0+". Il format è stato completamente rinnovato a cominciare dalla conduzione affidata all’attrice e cantante Serena Rossi affiancata dalla speaker Manola Moslehi che leggerà ai cantanti i commenti dei fan e i messaggi più divertenti. Durante la puntata il pubblico avrà modo di assistere a momenti esclusivi con l’artista a cominciare dal viaggio verso lo studio e il dietro le quinte in camerino.

I primi ad esibirsi sul palco del Radio Italia Live 2017 saranno Benji & Fede ma la rete ha già annunciato i prossimi ospiti a cominciare da quello della seconda puntata, Ermal Meta, in onda il 20 aprile e, poi, a seguire anche Nek, il 27, Alessandra Amoroso, il 4 Maggio, Fabri Fibra, l'11 maggio, Samuel e Francesco Renga il 18 e il 25. A maggio, invece, gli ospiti saranno Paola Turci e J-Ax & Fedez, rispettivamente l'1 e il 15 giugno.

