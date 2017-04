Raz Degan / Vincitore Isola dei Famosi 2017, la frase sussurrata da Alessia Marcuzzi dopo la proclamazione

Raz Degan

Raz Degan vincitore l'Isola dei Famosi 2017: la bella frase sussurrata da Alessia Marcuzzi dopo la proclamazione - Una vittoria meritata ma sicuramente annunciata e quindi scontata quella di Raz Degan, che si aggiudica il primo posto all'Isola dei Famosi 2017, scalzando Simone Susinna ed Eva Grimaldi. "Manderò i soldi della vincita ai bambini della Siria" ha dichiarato prima che Alessia Marcuzzi annunciasse il vincitore del reality di Canale 5, commuovendo il pubblico. Raz Degan è stato il naufrago per eccellenza, un vero e proprio "survivor" come spesso è stato definito. Ha pescato, si è isolato, si è messo alla prova in ogni modo e anche tentando di superare l'ostacolo per lui più grande: gli altri naufraghi. "Grazie perchè è stato grazie a te che è andata così bene quest'isola" ha allora ammesso dopo la proclamazione Alessia Marcuzzi, nel mezzo dei festeggiamenti e forse credendo di non essere ascoltata.

Isola dei Famosi 2017, Raz Degan: le motivazioni di questa vittoria (annunciata) - In effetti è stato proprio Raz il vero protagonista di quest'Isola dei Famosi, è stato lui a creare le dinamiche di questo gioco, gli scontri, le divisioni ma anche i momenti profondi. È stato sull'Isola dei Famosi che il pubblico ha potuto godere di un pezzo della bellissima stporia d'amore del regista israeliano con Paola Barale, che sembrava essersi conclusa ma che invece sembra essere ancora viva e forte. Raz Degan ha conquistato tutti e ha vinto con la forza di chi non ha paura di mettersi in gioco e andare contro gli schemi, anche se questo ha voluto spesso dire essere isolato, mal visto e sopportato dagli altri. È stata questa la grande forza con la quale Raz Degan ha vinto l'Isola dei Famosi.

© Riproduzione Riservata.