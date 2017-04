SOLO DUE ORE/ Su Rete 4 il film con Bruce Willis e Mos Def (oggi, 13 aprile 2017)

Solo due ore, film prima serata

SOLO DUE ORE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 13 APRILE 2017: IL CAST - Solo 2 ore, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 13 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola cinematografica d'azione dal titolo originale 16 Blocks che è stata prodotta nel 2006 diretta da Richard Donner ed interpretata da Bruce Willis, Mos Def e David Morse. Il film Solo 2 ore è stato realizzato con un budget di circa 55 milioni ed ha incassato ben 11 milioni di dollari nel primo fine settimana successivo alla sua uscita in America. In totale ha incassato oltre 65 milioni di dollari di cui 36 solo negli Stati Uniti e 28 milioni in giro per il mondo. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SOLO DUE ORE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 13 APRILE 2017: LA TRAMA - Jack Mosley, interpretato da Bruce Willis, è un agente di polizia di New York completamente insoddisfatto della sua vita e del suo lavoro. Dedito all'alcol, guarda con disprezzo e cinismo la sua intera esistenza. Una notte, in qualità di unico agente presente nel suo distretto, viene incaricato di prelevare un criminale, Eddie Bunker, dalla prigione presso cui è detenuto e scortarlo al palazzo di giustizia. Eddie Bunker, interpretato da Mos Def, è un testimone chiave per un processo molto importante. L'operazione dovrà essere eseguita entro le due di notte altrimenti la validità della testimonianza diventerà nulla. Il processo di cui è testimone Eddie riguarda l'omicidio eseguito da un poliziotto corrotto. L'esistenza dei poliziotti corrotti di cui è a conoscenza Eddie, sono numerosi. Un tempo, anche Jack era un poliziotto corrotto. Durante l'operazione di trasporto presso il palazzo di giustizia un misterioso killer cerca di uccidere Eddie. I due si rifugeranno in un bar dove verranno raggiunti da un gruppo di poliziotti capitanati da Frank Nugent, un tempo collega di Jack. Il loro obiettivo è uccidere Eddie. Confidano ovviamente nella complicità di Jack che però si ribellerà, volenteroso di riscattare se stesso ed il suo passato. Inizierà così una vera e propria fuga durante la quale Jack ed Eddie iniziano a diventare amici e a fraternizzare. Sedici isolati dividono il bar in cui sono rifugiati i fuggitivi dal palazzo di giustizia. Nel frattempo, i poliziotti corrotti cercano di incastrare Jack incolpandolo di essere complice di Eddie in una fantomatica evasione dalla prigione. Dopo un estenuante inseguimento Jack e Eddie prendono in ostaggio un autobus col fine di raggiungere il palazzo di giustizia. Jack deciderà però di liberare Eddie che terminerà la sua carriera criminale ed inizierà una nuova vita a Seattle. A testimoniare sarà invece Jack circa il suo passato da poliziotto corrotto. Inoltre, inchioderà tutti i poliziotti corrotti presenti del suo distretto. Jack sconterà così due anni di carcere ed al termine della sua pena troverà l'affetto della sua famiglia e di Eddie che gli proporrà di aiutarlo nella sua nuova attività di pasticcere.

