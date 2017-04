La fiction Sorelle, ci sarà Sorelle 2?

SORELLE 2, CI SARÀ LA SECONDA STAGIONE? GLI ASCOLTI PROMETTONO BENE MA DIPENDERÀ DAL FINALE - L’ultima puntata di Sorelle andrà in onda stasera, giovedì 13 aprile 2017, su Rai Uno ma i fans della fiction con Anna Valle già pensano alla prossima stagione e cioè a Sorelle 2. Il prodotto proposto da Cinzia TH Torrini ha appassionato il pubblico puntata dopo puntata, intrigandolo con nuovi colpi di scena in ogni episodio, e gli ascolti testimoniano questo grande tradimento. Partita da un già ottimo 23.53% di share, la fiction è salita al 26,6% con la seconda puntata e alla terza è arrivata addirittura al 27,6%, per poi mantenersi stabile oscillando tra il 27,5 e il 27,6%. Anche il numero dei telespettatori ha subito un incremento simile: dai 5.905.000 si è passati ai 6.137.000 della seconda puntata che sono diventati 6.525.000 con la terza, per poi mantenersi stabili come lo share. Numeri così incoraggianti che sarebbe da pazzi per la Rai non cercare di sfruttarli con una seconda stagione, un’idea che probabilmente è già stata accarezzata nel corso delle ultime settimane visti gli ottimi risultati in termini di ascolti. Molto comunque dipenderà dal finale, che per lasciare spazio a una seconda stagione dovrà, per forza di cosa, essere aperto: qualunque sia la verità sulla morte di Elena, qualche piccolo mistero dovrà rimanere tale per poter essere sviluppato nella prossima stagione, quella che i fans non vedono l’ora di vedere in tv.

© Riproduzione Riservata.