STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Quasi Amici, Lo scherzo perfetto (giovedì, 13 aprile 2017)

Stasera in tv su Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 13 APRILE 2017 - La prima serata sulle reti Mediaset è così varia da accontentare ogni telespettatore. Film commedia come il francese "Quasi Amici" o il film d'azione con Bruce Willis "Solo 2 ore". Non manca l'intrattenimento grazie alla replica dell'ultima puntata de "L'isola dei famosi 2017" su MediasetExtra,ma soprattuto al nuovo divertente programma condotto da Teo Mammucari. Altri film in programma stasera: "Step Up" su La5, sentimentale e per chi ama farsi trascinare dal ballo; Iris propone invece un film di Pedro Almodovar "Gli abbracci spezzati" ,mentre Italia2 il film horror "Final Destination2". Anche gli appassionati di serie tv saranno accontentati grazie alla programmazione di TopCrime dove troviamo due episodi di "Bones". Anche la seconda serata ci regala dei bellissimi film, su tutti in prima visione su Canale 5 il biografico "Yves Saint Laurent" e "Colpo di fulmine: il mago della truffa" con due signori del cinema come Jim Carrey ed Ewan McGregor.

Sicuramente saranno due i programmi che si contenderanno gli ascolti maggiori su Mediaset: l'esilarante show presentato dall'irriverente Teo nazionale con le vittime dei suoi scherzi su Italia1 e la commedia di Canale 5 "Quasi Amici", che pur non essendo una prima TV è molto amato dal pubblico ed è piacevole poterlo rivedere. La storia racconta di come due mondi diametralmene opposti si incontrino ed anzi, di come le differenze possano cimentare una nuova amicizia. Un ricco aristocratico, reso paraplegico da un incidente col parapendio assume come badante un ragazzone delle periferie francesi appena uscito di galera. La loro diffidenza reciproca iniziale evaporerà col passare dei giorni e si aiuteranno a migliorarsi l'un l'altro, dando vita a gag esilaranti ed a momenti di toccante commozione. Da vedere. La serata di Canale 5 prosegue con un altro film francese, stavolta si tratta di una biografia in prima visione: la vita e il lavoro del grande stilista "Yves Saint Laurent".

Il tema di due universi lontani che si incontrano, dando vita stavolta ad un grande amore era stato affrontato, ormai più di dieci anni fa, anche dal film in onda su La5: Step Up. Nora, ragazza rigida, tutta regole e danza classica incontra il genio e sregolatezza Tyler. Fonderanno l'hip-hop delle strade con gli esercizi e i canoni della danza per eccellenza creando un nuovo e coinvolgente stile di danza. Alle 21.15, su Rete 4, sarà protagonista invece Bruce Willis in un action movie dal titolo "Solo due ore" dove interpreta un poliziotto incaricato di scortare in tribunale un detenuto, un tragitto di appena 16 isolati, ma da dove partirà una folle caccia all'uomo. Subito dopo una coppia di bellissimi, Ethan Hawke ed Angelina Jolie in un thriller mozzafiato dove interpreteranno rispettivamente killer ed agente FBI. Concludiamo la seconda serata con il film "Colpo di fulmine: il genio della truffa"; Jim Carrey è il classico uomo sposato, con figli, una casa e un lavoro. La situazione cambia dopo un incidente che gli fa capire che non stava vivendo la sua vita ma quella che gli altri volevano per lui.L'incontro col personaggio interpretato da Ewan McGregor sarà l'ennesima sorpresa che gli riserverà la vita. Mentre su MediasetExtra assisteremo alla replica de "L'isola dei famosi", su Iris, per il Ciclo Sguardo di donna, andrà in onda uno dei film di Pedro Almodovar con protagonista la sua musa di sempre Penelope Cruz. Infine abbiamo spazio anche per un film horror su Italia2: il secondo capitolo di Final Destination. Il canale TopCrime invece da spazio alle serie televisive, in questo caso la 9ªstagione di Bones con ben due episodi.

PROGRAMMAZIONE MEDIASET DI STASERA -

Canale 5

ore 21.11 Quasi Amici, commedia

ore 23.32 Yves Saint Laurent, biografico

Italia 1

ore 21.10 Lo scherzo perfetto, show

ore 00.10 Colpo di Fulmine, commedia

Rete 4

ore 21.15 Solo 2 ore, azione

ore 23.32 Identità violate, thriller

La5

ore 21.10 Step Up, drammatico

Mediaset Extra

ore 21.15 L'isola dei famosi 2017, reality-show

Iris

ore 21.02 Gli abbracci spezzati, drammatico

Italia2

ore 21.10 Final Destination 2

Top Crime

ore 21.10 Bones XI

