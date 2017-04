STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Sorelle, Nemo, Mi manda Rai Tre (giovedì, 13 aprile 2017)

Stasera in tv sulla Rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 13 APRILE 2017 - Sulle reti Rai andranno in onda, giovedì 13 aprile, programmi d'attualità, film e fiction. Molto probabilmente il canale che riceverà più ascolti sarà Rai Uno, con l'ultima puntata della fiction Sorelle. La serie, con Anna Valle e Ana Caterina Morariu, è riuscita a riscuotere un grande successo. Infatti, molto sono i telespettatori che ogni giovedì seguono le vicende di Chiara, intenta a scoprire la verità.

Su Rai Uno in prima serata andrà in onda la sesta e ultima puntata della fiction Sorelle. Durante il corso della puntata, Chiara sarà alla ricerca del vero padre di Guido. Dalle sue indagini uscirà fuori Martino Siniscalchi, che dal dna risulterà essere il papà del piccolo. In seconda serata, sempre su Rai Uno, ci sarà una puntata speciale di Dopo Fiction Bis, con il meglio delle puntate andate in onda. In prima serata su Rai Due, l'ottava puntata di Nemo-Nessuno escluso con Valentina Petrini e Enrico Lucci. Nel corso della seconda serata verrà trasmessa una nuova puntata di Night Tabloid. Anche questo giovedì Annalisa Bruchi affronterà nuovi temi di informazione per i telespettatori, che riguardano la politica, il futuro e le tendenze. Su Rai Tre, in prima serata, andrà in onda la nona puntata di Mi manda Raitre, attraverso cui vengono affrontati temi che riguardano i diritti dei consumatori. In seconda serata verrà trasmesso il Tg della notte con le notizie più importanti della giornata.

Sul canale Rai 4 andrà in onda The Guest. Il film vede un soldato che si presenta a casa di una famiglia, dichiarando di essere amico del figlio che è morto in battaglia. La famiglia lo accoglie, ma accadranno fatti strani. Su Rai 5 verrà trasmesso Nessun dorma. Si tratta di un programma, attraverso cui viene mandata avanti un'inchiesta sulla musica con Massimo Bernardini. Sul canale Rai Movie andrà in onda Coco Chanel & Igor Stravinsky. Il film è ambientato a Parigi nel 1913. Protagonista è appunto Coco Chanel che lavora con devozione e vive la sua storia d'amore con Boy Capel. Su Rai Premium verrà trasmesso La nave dei sogni-Malesia. Il film gira intorno all'ultimo viaggio del capitano Paulsen e del suo equipaggio, verso la Malesia.

PROGRAMMAZIONE RAI DI STASERA -



Rai Uno

ore 21.25 Sorelle, fiction tv

Rai Uno ore 23.40 Dopo Fiction Bis, talk show

Rai Due

ore 21.20 Nemo-Nessuno incluso, attualità

ore 23.20 Night Tabloid, attualità

Rai Tre

ore 21.15 Mi mandi Raitre, attualità

ore 24.00 Tg3 Linee notte-Tg regione-Meteo 3

Rai 4

ore 21.05 The Guest, film

Rai 5

ore 21.15 Nessun donna

Rai Movie

ore 21.20 Coco Chanel & Igor Stravinsky, film

Rai Premium

ore 21.20 La nave dei sogni-Malesia, film

© Riproduzione Riservata.