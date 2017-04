STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: 24:Legacy, Mad Men, Carol (giovedì, 13 aprile 2017)

Stasera in tv su Sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 13 APRILE 2017 - La prima serata dei canali Sky propone questo giovedì una vasta scelta di film e serie tv, con l'eccezione di Sky Uno su cui va in onda il reality show Matrimonio a prima vista. Con il finale della quinta stagione sarà probabilmente Mad Men, trasmesso su Sky Atlantic, il programma più visto della serata.

Su Fox continua la serie spin-off creata da Manny Coto e Evan Katz 24:Legacy con la settima puntata della prima stagione. Andy è alla ricerca di alcune prove centrali per la soluzione del problema, mentre Rebecca sceglie di agire in maniera illecita ma efficace. Su Fox Crime ha inizio la seconda stagione di No Offence, la serie tv che segue le indagini della squadra guidata da Vivienne Deering, interpretata da Joana Scanlan, che si muove per le strade di Manchester. Vivienne torna al lavoro dopo un anno di pausa, un anno necessario e elaborare il lutto per la perdita del marito a causa di un omicidio. Su Sky Atlantic con il tredicesimo episodio si chiude la quinta stagione della premiatissima serie Mad Men, che segue le vicende di un'agenzia pubblicitaria negli anni Sessanta. Su Fox Life viene invece trasmesso il sesto episodio della prima serie di Saving Hope, ambientata in un ospedale di Toronto. Il personale dell'ospedale in questa occasione si trova a dover curare un uomo ferito gravemente, che arriva in ospedale e non ricorda chi è. Alla fine i medici arriveranno a scoprire che è sotto ipnosi e tenteranno di risvegliarlo. Su Sky Uno si può seguire il reality Matrimonio a prima vista che esordisce con la seconda stagione degli esperimenti socio-scientifici su sei single che stanno per sposarsi senza conoscersi.

Su Sky Cinema 1 va in onda il film di avventura Heidi, girato tra Germania e Svizzera nel 2015. Il film racconta la storia della piccola Heidi, che rimasta orfana viene affidata al solitario nonno. La storia riprende le vicende del famoso cartone animato omonimo. Su Sky Cinema Hits si può gustare il film d'azione Fuori in 60 secondi (2000) con Robert Duvall e Nicolas Cage. Memphis, interpretato da Cage, per liberare il fratello, deve fare quello che sa fare meglio: rubare auto. Invece su Sky Cinema Family va in onda l'apprezzatissimo film The Karate Kid, che dal 1984 continua a riscuotere successo, con il saggio maestro che impartisce a un ragazzo bullizzato lezioni per difendersi al meglio. Su Sky Cinema Passion le bellissime Cate Blanchett e Sarah Paulson si inseguono e si innamorano nel film Carol del 2015. Su Cinema Max il prequel di un altro film culto con L'esorcista: la Genesi, del 2004.

PROGRAMMAZIONE SKY DI STASERA -

Fox

ore 21.00 24:Legacy, serie tv

Fox Crime

ore 21.05 No Offence, serie tv

Sky Atlantic

ore 21.15 Mad Men, serie tv

Fox Life

ore 21.00 Saving Hope, serie tv

Sky Uno

ore 21.15 Matrimonio a prima vista, reality

Sky Cinema 1

ore 21.15 Heidi, film

Sky Cinema Hits

ore 21.15 Fuori in 60 secondi, film

Sky Cinema Family

ore 21.00 The Karate Kid - Per vincere domani, film

Sky Cinema Passion

ore 21.00 Carol, film

Sky Cinema Max

ore 21.00 L'esorcista: la genesi, film

