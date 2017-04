STEFANO DE MARTINO / News, il ballerino circondato da ex: Emma e Belen di nuovo nella sua vita

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO CIRCONDATO DA EMMA MARRONE E BELEN RODRIGUEZ – Stefano De Martino si ritroverà presto circondato da ex. Se a Sefie – Le cose cambiano dovrà lavorare nuovamente accanto all’ex moglie Belen Rodriguez, ad Amici si ritroverà nuovamente accanto ad Emma Marrone. Una situazione che creerebbe problemi a chiunque ma non al ballerino napoletano che è riuscito a mettere da parte tutte le divergenze instaurando un rapporto di stima e rispetto. Con Emma Marrone, infatti, Stefano ha già lavorato insieme. I due che hanno vissuto una splendida relazione, hanno ormai superato la sofferenza provocata dall’allora tradimento di lui con Belen Rodriguez. In una recente intervista, infatti, Emma ha dichiarato di aver dimenticato tutto e di non avere più alcun tipo di rapporto con De Martino anche se ha poi smentito il ritorno di fiamma che i fans speravano.

Discorso diverso, invece, per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, mamma di Santiago, farà sempre parte della vita di Stefano. Motivo che ha spinto il ballerino ha mettere da parte tutti i rancori e a siglare con lei la pace per regalare a Santiago un’infanzia felice nonostante i genitori separati. Le prossime settimane, dunque, metteranno a dura prova De Martino che sarà costretto a dividere quotidianamente il suo posto di lavoro che le due donne che, finora, sono state le più importanti della sua vita. Qualora nella vita del ballerino dovesse esserci davvero una nuova fidanzata, come si vocifera da tempo sui social, come reagirà alla vita di Stefano tra Emma e Belen? Lo scopriremo molto presto.

