STEP UP/ Su La5 il film con Jenna Dewan e Channing Tatum (oggi, 13 aprile 2017)

STEP UP, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 13 APRILE 2017: IL CAST - Step up, il film in onda su La5 oggi, giovedì 13 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere musicale del 2006 che è stata diretta da Anne Fletcher (Ricatto d'amore, Fuga in tacchi a spillo, 27 volte in bianco), responsabile anche delle coreografie, ed interpretata da Jenna Dewan (Ti va di ballare?, Tamara toccata dal fuoco, Cheerleader scandal), Channing Tatum (Magic Mike, La memoria del cuore, 21 Jump Street) e Drew Sidora (Sister code, White chicks, Never die alone). I due attori protagonisti, Channing Tatum e Jenna Dewan, si sono conosciuti proprio sul set di Step Up, dove si sono rapidamente fidanzati. I due si sono sposati nel 2009, e nel 2013 hanno avuto la loro prima figlia. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

STEP UP, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 13 APRILE 2017: LA TRAMA - A seguito di alcuni atti di vandalismo compiuti nel teatro della Maryland School of Arts, il giovane Tyler Gage (Channing Tatum) viene condannato a 200 ore di servizi sociali da svolgersi nella scuola stessa. Lì Tyler, impiegato nelle pulizie e nella manutenzione, ha occasione di assistere alle prove di Nora Clark (Jenna Dewan), una ballerina professionista che sta provando la sua prossima performance con il suo partner. Quando quest'ultimo si sloga una caviglia, e non è più in grado di danzare, Nora comincia a fare diversi provini per un partner. Nessuno però riesce a soddisfarla, quando Tyler si offre di fare una prova. Fra Nora e Tyler scatta subito l'intesa, e la ballerina convince la direttrice della scuola (Rachel Griffiths) a far partecipare Tyler all'evento in programma. Le prove continuano ma Brett (Josh Anderson), findanzato di Nora, non è per nulla convinto del feeling che si è formato fra la sua ragazza e Tyler. Il rapporto fra i due diventa infatti sempre più stretto finchè, durante una passeggiata sulla spiaggia, Nora convince al partner che la sua coreografia, nei progetti iniziali, prevedeva un ballo di gruppo e non un duetto. Tyler e Nora, nel frattempo lasciatasi con Brett, cominciano allora a provinare nuovi studenti per allargare la loro performance. Tyler, ancora impiegato nei servizi sociali, chiede di potersi iscrivere alla scuola, così la direttrice decide che la sua performance con Nora funzionerà anche come provino per la sua ammissione, ma la sera dello spettacolo è sempre più vicina....

