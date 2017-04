Sorelle / Fiction, anticipazioni ultima puntata 13 aprile 2017: chi ha ucciso Elena? (Finale di stagione)

Sorelle

SORELLE, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 13 APRILE 2017: MARTINO SINISCALCHI È IL PADRE DI GIULIO? - La quinta puntata di Sorelle, la fiction di Rai 1 con Anna Valle e Loretta Goggi, si è chiusa con un nuovo colpo di scena: dopo aver accertato che Giulio non è figlio naturale di Roberto Roversi, Chiara e Daniele - aiutati da Silvia, in commissariato - hanno cercato di capire chi potesse essere l’uomo, e se era davvero lui che pagava Elena, magari per il suo silenzio. Dopo aver brancolato nel buio per un po’, la possibile soluzione è arrivata per caso, e da una penna. Una penna che riporta la scritta di un altro comune: sbriciando nell’organigramma, Daniele ha trovato il nome del vice sindaco, Martino Siniscalchi. Le anticipazioni in merito alla serata conclusiva di oggi, giovedì 13 aprile 2017, rivelano che è davvero lui il padre del piccolo Giulio: da quando è nato, ha sempre pagato Elena per fare in modo che la donna mantenesse il segreto e la sua carriera non andasse a rotoli. Un’altra domanda è lecita: Martino Siniscalchi è anche l’assassino della giovane donna di Matera?

SORELLE, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 13 APRILE 2017: NUOVI STRAVOLGIMENTI IN ARRIVO - Il personaggio di Martino Siniscalchi sarà certamente un mistero da approfondire in Sorelle: il pubblico, durante la puntata finale prevista questa sera, avrà occasione di conoscerlo più da vicino. Le anticipazioni rivelano però che è lui il padre di Giulio e, grazie al suo coinvolgimento diretto in questa orribile vicenda, permetterà a Chiara di vedere Roberto essere proclamato innocente. I sospetti del pubblico nei confronti del Roversi, c’è da dirlo, non si sono mai esauriti: più di una volta il suo ex fidanzato (a partire dal tradimento iniziale) ha mentito alla nostra protagonista, e non è detto che il personaggio interpretato da Giorgio Marchesi non abbia davvero qualcosa da nascondere. Sotto questo punto di vista, è stato semplicemente sottolineato che altre novità verranno a galla. Riguardano proprio Roberto? O chi altri? I colpi di scena sembrano ancora dietro l’angolo…

SORELLE, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 13 APRILE 2017: QUAL È IL FUTURO DEI PERSONAGGI? - C’è da chiedersi anche quale sarà il futuro dei personaggi in Sorelle, dal momento che siamo arrivati all’ultima puntata in scaletta. Partiamo da Chiara: ammesso che la donna riesca a far luce su tutti i punti oscuri che circondano la morte della sorella, quale ulteriore passo la aspetta? Ha tre nipoti splendidi, che vivono a Matera e - come i telespettatori hanno ormai inteso chiaramente - non sembrano intenzionati ad andarsene. L’avvocato deciderà di rimanere a vivere con loro? Dall’altra parte, c’è Antonia: una scena di sette giorni fa, con Stella, ha quasi chiarito che è stata probabilmente lei a mettere in atto tutti quegli avvenimenti che avevano fatto credere a Chiara che Elena fosse viva. Ma è davvero così che è andata? O c’è sotto dell’altro? L’ultimo grande volto da analizzare è quello di Daniele: riuscirà a conquistare la sua Chiara, proprio come ha fatto con Stella, Marco e Giulio?

